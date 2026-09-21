El subdelegado del Gobierno en Jaén valora el crecimiento de afiliación y la revalorización de pensiones en la provincia

Reunión de la Comisión de Asistencia al subdelegado. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

JAÉN 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández, ha destacado el crecimiento de la afiliación a la Seguridad Social y la revalorización de las pensiones en la provincia durante el último año.

Así lo ha indicado este lunes en una nota tras participar en la Comisión de Asistencia al subdelegado, en la que se ha abordado la actividad desarrollada por los distintos servicios de la Administración General del Estado en el territorio jiennense.

En el encuentro, Fernández ha aludido a la evolución de los principales indicadores económicos, sociales y laborales analizados. Ha destacado especialmente la afiliación a la Seguridad Social: A 30 de junio de 2026, el régimen general contabiliza 152.104 afiliados, frente a los 148.456 de la misma fecha de 2025, lo que supone un aumento de casi el 2,5 por ciento.

Este crecimiento también se refleja entre la población extranjera. La provincia contabiliza 10.456 afiliados extranjeros a la Seguridad Social, frente a los 8.312 registrados un año antes, lo que representa un incremento del 25,8 por ciento.

En relación con el Fondo de Garantía Salarial (Fogsa), durante el primer semestre de 2026 se han tramitado 260 expedientes, la misma cifra que en el primer semestre de 2025. Las prestaciones abonadas han ascendido a 2,46 millones de euros, frente a los 2,39 millones del mismo periodo del año anterior.

Otro de los aspectos analizados ha sido la revalorización de las pensiones. En 2026, las pensiones contributivas de la Seguridad Social y las de clases pasivas han subido con carácter general un 2,7 por ciento. Las pensiones mínimas aumentan un siete por ciento, mientras que las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital se revalorizan un 11,4 por ciento. Este mismo porcentaje se aplica a las pensiones mínimas con cónyuge a cargo y a las de viudedad con cargas familiares.

A fecha agosto de 2026, en la provincia de Jaén se abonan 154.383 pensiones contributivas, que benefician a 140.387 pensionistas. La pensión media provincial se sitúa en 1.151,01 euros mensuales. Desde 2018, la pensión media de jubilación en Jaén ha pasado de 881,28 euros a 1.315,76 euros, lo que supone un incremento de 434,48 euros mensuales, alrededor de un 49,3 por ciento.

En materia de protección social, Fernández ha recordado también que el Ingreso Mínimo Vital se ha revalorizado un 11,4 por ciento en 2026, mientras que el Salario Mínimo Interprofesional se sitúa en 1.221 euros mensuales, un 3,1 por ciento más que en 2025.

Toda esta información ha sido analizada en la Comisión de Asistencia, órgano de asesoramiento y apoyo al subdelegado del Gobierno en el que participan los responsables de los servicios integrados y no integrados de la Administración General del Estado en la provincia.

A la reunión han asistido el secretario general, Pedro Garrido, y la vicesecretaria, Verónica Navarro; el director provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social, Pedro Pablo García; la subdirectora provincial de Gestión Recaudatoria de la TGSS, María del Carmen García, y la jefa de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, Mariola Palacios.

Han participado, igualmente, la abogada del Estado Paola Morales; la directora del Fondo de Garantía Salarial, Inmaculada Jiménez; el delegado de Economía y Hacienda, Mario Gilabert; el reponsables del Instituto Nacional de Estadística, Pablo Mediavilla; el jefe de la dependencia del Área de Industria, Alberto Alda, y la jefa de la dependencia de Trabajo e Inmigración, Cristina Padrilla.