El subdelegado en Granada destaca el liderazgo inversor del Gobierno de España en obra pública en la provincia

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GRANADA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha valorado los datos publicados por el sector de la construcción en Andalucía, que sitúan al Estado como principal impulsor de la obra pública en la provincia durante 2025, concentrando más del 65% del volumen total adjudicado.

Montilla ha subrayado que los datos que han dado a conocer en los últimos días la Asociación de Constructores y Promotores de Granada (ACP) y el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop) "reflejan una realidad evidente: el compromiso firme del Gobierno de España con Granada a través de una inversión sostenida, estratégica y orientada al desarrollo económico que está muy por encima del resto de administraciones".

En este sentido, el subdelegado ha destacado que la inversión estatal en la provincia habría experimentado un crecimiento significativo respecto al año anterior, que el sector sitúa en un 46%, consolidando a Granada como uno de los principales focos de inversión pública estatal en Andalucía.

"El Gobierno de España está ejerciendo un papel tractor imprescindible, impulsando infraestructuras clave que generan empleo, mejoran la conectividad y fortalecen la competitividad de nuestro territorio", ha señalado.

Montilla ha recordado que este esfuerzo inversor se traduce en actuaciones concretas de gran impacto para la provincia, como la Variante de Loja, el acelerador IFMIF-DONES o las infraestructuras vinculadas a la presa de Rules, proyectos todos ellos con capacidad para transformar el tejido económico y social de Granada.

PLAN DE RECUPERACIÓN

Asimismo, ha puesto en valor el efecto multiplicador de los fondos europeos canalizados a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que han permitido movilizar inversiones de más de 600 millones de euros en la provincia de Granada en los últimos cuatro años en ámbitos como la movilidad sostenible, la vivienda, la rehabilitación urbana o las infraestructuras locales.

"El Gobierno de España no solo lidera la inversión directa, sino que también está facilitando que otras administraciones puedan desarrollar proyectos fundamentales para la ciudadanía", ha añadido.

Como ejemplo, Montilla ha citado los fondos transferidos a la Junta de Andalucía y a las entidades locales procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), destinados a la ejecución de infraestructuras de su competencia, como la ampliación sur del Metro de Granada; el aumento de capacidad de la VAU-10 en La Zubia, que se inaugura este viernes; la rehabilitación de edificios patrimoniales para uso turístico; la construcción de vivienda pública; el desarrollo de carriles bici; y la modernización de infraestructuras sanitarias y municipales, entre otras muchas.

"Se trata de cerca de 600 millones de euros procedentes de los fondos Next Generation que en los último cuatro años han permitido tanto a la Junta de Andalucía como a los ayuntamientos de la provincia impulsar proyectos e infraestructuras que, de otro modo, habrían sido inviables", ha señalado el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla.