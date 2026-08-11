El subdelegado en Jaén pide extremar la precaución ante el eclipse solar y pide disfrutarlo con seguridad

Archivo - Manuel Fernández/Archivo - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para disfrutar con "responsabilidad, prudencia y prevención" del eclipse total de sol que podrá observarse este miércoles, 12 de agosto, "un fenómeno astronómico excepcional que tendrá una especial relevancia en la provincia de Jaén".

Fernández ha subrayado que la provincia se encuentra entre los territorios privilegiados para la observación del eclipse, que constituye el primero del denominado Trío de Eclipses que podrán contemplarse desde España entre 2026 y 2028.

El Instituto Geográfico Nacional señala que el eclipse de este miércoles será el primer eclipse total de sol visible desde la península Ibérica en más de un siglo.

"Estamos ante un acontecimiento extraordinario que millones de personas van a querer contemplar. Queremos que la ciudadanía lo disfrute y lo recuerde por lo excepcional del fenómeno, pero, sobre todo, queremos que lo haga con seguridad", ha señalado el subdelegado.

El principal mensaje trasladado por el subdelegado del Gobierno es la necesidad de no mirar directamente al sol sin una protección adecuada, ya que la observación directa sin los medios apropiados puede provocar daños graves en la retina. Para observar directamente el eclipse deben utilizarse gafas especiales para observación solar que cumplan la norma ISO 12312-2 y que dispongan del correspondiente marcado CE y declaración de conformidad.

El Instituto Geográfico Nacional recomienda expresamente utilizar protección certificada y homologada para la observación solar. "Las gafas de sol convencionales no sirven para observar un eclipse, por muy oscuras que sean. Tampoco debemos recurrir a soluciones caseras. La recomendación es muy sencilla: utilizar únicamente gafas específicas, certificadas y en perfecto estado", ha advertido Fernández.

Las gafas deben mantenerse puestas durante las fases en las que se esté observando directamente el sol, incluida la fase parcial previa y posterior a la totalidad. El subdelegado ha hecho especial hincapié en la necesidad de extremar la vigilancia cuando la observación se realice con menores, así como con personas que puedan retirar accidentalmente la protección.

Fernández ha recordado también que las gafas de eclipse no deben utilizarse para mirar a través de cámaras fotográficas, prismáticos o telescopios, puesto que estos instrumentos concentran la radiación solar y requieren filtros solares específicos y adecuados instalados delante del objetivo.

"Ante cualquier duda, debemos acudir siempre a las recomendaciones de los organismos oficiales. No merece la pena correr ningún riesgo con nuestra salud visual por intentar conseguir una determinada imagen o una mejor observación", ha afirmado.

El subdelegado ha señalado que la singularidad del eclipse hace prever que pueda producirse una importante afluencia de personas a determinados puntos de la provincia, por lo que ha recomendado planificar con antelación los desplazamientos y la observación.

"Es importante que quienes quieran desplazarse para contemplar el eclipse planifiquen su viaje, consulten previamente las recomendaciones y sigan en todo momento las indicaciones de los servicios de seguridad y emergencias", ha indicado.

"Jaén va a tener una oportunidad extraordinaria para mirar al cielo. Disfrutemos de ella, pero hagámoslo con responsabilidad. La mejor manera de vivir este eclipse es tomar las precauciones necesarias y asegurarnos de que la experiencia sea segura para todos", ha concluido el subdelegado.