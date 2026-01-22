Los sueldos del presidente y altos cargos de Andalucía se elevan en unos 1.000 euros al año tras subir los de diputados

Reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía presidida por Juanma Moreno. (Foto de archivo). - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno andaluz ha acordado una subida de sueldo del presidente de la Junta y de altos cargos de la administración autonómica al hilo del incremento retributivo del que se van a beneficiar los diputados del Parlamento, en virtud de lo cual el presidente, Juanma Moreno, cobrará unos 1.000 euros más al año respecto al anterior ejercicio de 2025, hasta un total de 92.208,84 euros distribuidos en doce mensualidades, con efectos desde el 1 de enero de este 2026.

Así se recoge en una resolución, con fecha del pasado 19 de enero de 2026, de la Secretaría General para la Administración Pública del Gobierno andaluz consultada por Europa Press tras su publicación, este jueves día 22, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Se trata de una resolución "por la que se da cumplimiento a lo establecido en el apartado 6 del artículo 10 bis de la Ley 3/2005, de 8 de abril, de incompatibilidades de altos cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de declaración de actividades, bienes, intereses y retribuciones de altos cargos y otros cargos públicos".

La resolución, firmada por el secretario general para la Administración Pública de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, Arturo Enrique Domínguez Fernández, recuerda que, en función del Decreto-ley 11/2023, de 27 de diciembre, las retribuciones del presidente de la Junta se ajustan en función del sueldo de los portavoces de los grupos parlamentarios, con una minoración del 5 por ciento respecto del de dichos diputados.

En concreto, dicho decreto estableció que "la cuantía de las retribuciones de la persona titular de la Presidencia de la Junta de Andalucía, excluidos los trienios o complementos de antigüedad, será equivalente a la establecida para retribuciones e indemnizaciones por la Mesa del Parlamento de Andalucía, en cómputo anual y por todos los conceptos, salvo locomoción, para los portavoces de grupos parlamentarios, minorada en un 5%, sin derecho a pagas extraordinarias y referida a doce mensualidades, sin perjuicio de la percepción de catorce mensualidades de la retribución por antigüedad que pudiera corresponderle de acuerdo con la normativa vigente".

Asimismo, en virtud de dicha normativa se dispuso que la cuantía de las retribuciones de personal alto cargo o asimilado, como el vicepresidente y los consejeros del Gobierno andaluz, los viceconsejeros, los directores generales y los delegados territoriales, se determine "disminuyendo la cuantía referida para la persona titular de la Presidencia de Junta de Andalucía en determinados porcentajes en función del rango de que se trate".

El mencionado Decreto-ley determinaba que "la aplicación específica de dichas disposiciones a los diferentes conceptos retributivos se efectuará mediante resolución de la Consejería competente en Administración Pública, previo informe favorable de la Consejería competente en materia de presupuestos, publicándose en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía antes del 20 de enero de cada año o en el mes siguiente al que se produzca la actualización de las retribuciones e indemnizaciones de equivalencia indicadas en el apartado 2, con las actualizaciones que procedan".

TRAS LA SUBIDA DE SUELDO PARA DIPUTADOS

La resolución que actualiza los sueldos del presidente y consejeros de la Junta, entre otros altos cargos, recuerda que, a nivel nacional, se ha acordado a través del Real Decreto-ley 14/2025, de 2 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público, un "incremento retributivo aplicable al personal al servicio del sector público para los años 2025 y 2026".

Concretamente, "dicho Real Decreto-ley determina un incremento consolidable del 2,5 por ciento para 2025 respecto de las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2024", así como un "incremento global máximo del 1,5 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2025, incluido en estas últimas el incremento retributivo aprobado en dicho real decreto-ley".

Esta disposición --aclara la resolución de la Secretaría General para la Administración Pública de la Junta-- es "de aplicación a las retribuciones de los portavoces de grupos parlamentarios, cuyas retribuciones se han visto incrementadas en el porcentaje referido", por lo que "es preciso" que el Gobierno andaluz actualice los sueldos de los referidos altos cargos "en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 bis, apartado 6, de la Ley 3/2005, de 8 de abril".

Esta resolución del Gobierno andaluz "es de aplicación a las personas titulares de la Presidencia y Vicepresidencia de la Junta de Andalucía, así como a las de las Consejerías, Viceconsejerías, Secretarías Generales, Direcciones Generales, Secretarías Generales Técnicas, Delegaciones del Gobierno, Delegaciones Territoriales, Delegaciones Provinciales y asimilados a cualquiera de los anteriores, ya sean de la Junta de Andalucía o de sus agencias administrativas y de régimen especial".

De esta manera, en lo que respecta al presidente de la Junta, se ha acordado que sus retribuciones para el pasado año 2025 asciendan a 91.212,12 euros, "sin derecho a pagas extraordinarias y referidas a doce mensualidades, sin perjuicio de la percepción de catorce mensualidades de la retribución por antigüedad que pudiera corresponderle de acuerdo con la normativa vigente", y ello tras la subida del 2,5 por ciento acordada para diputados respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2024.

De igual modo, "considerando el incremento del 1,5 por ciento, respecto a las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2025, establecido" para los diputados, las retribuciones anuales del titular de la Presidencia de la Junta para este año 2026 asciendan a 92.208,84 euros, "sin derecho a pagas extraordinarias y referidas a doce mensualidades, sin perjuicio de la percepción de catorce mensualidades de la retribución por antigüedad que pudiera corresponderle de acuerdo con la normativa vigente".

SUELDOS DE ALTOS CARGOS

Respecto a las retribuciones del resto del personal alto cargo que se beneficia de esta actualización, la resolución precisa que el titular de la Vicepresidencia de la Junta cobraría 88.475,66 euros al año en 2025 y 89.442,50 euros en este 2026, mientras que los consejeros pasarían de cobrar 87.107,44 euros en 2025 a 88.059,44 euros en 2026.

Para los titulares de una Viceconsejería y altos cargos asimilados, sus retribuciones anuales pasan de 82.546,94 euros en 2025 a 83.448,96 euros en 2026; para los titulares de una Dirección General y asimilados, de 79.354,52 euros en 2025 a 80.221,68 euros en 2026; y para delegados territoriales o provinciales y asimilados, sus sueldos se elevan a 66.584,84 euros en 2025, y a 67.312,42 euros en 2026.

La resolución precisa que "las retribuciones de las personas titulares de la Vicepresidencia, de las Consejerías, Viceconsejerías, Secretarías Generales y asimilados, se referirán a doce mensualidades y las pagas extraordinarias que correspondan en los meses de junio y diciembre", mientras que las de las personas titulares de las Direcciones Generales y asimilados y de las Delegaciones Territoriales, Delegaciones Provinciales y asimilados "se referirán a doce mensualidades y las pagas extraordinarias que correspondan en los meses de junio y diciembre", por los conceptos de "sueldo, complemento de destino y complemento específico".

Asimismo, la persona titular de la Presidencia del Consejo Consultivo de Andalucía cobrará lo mismo que el presidente de la Junta, y el presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía un sueldo equivalente al de un consejero del Gobierno andaluz.

Las retribuciones previstas en esta resolución "se harán efectivas en la primera nómina que sea posible" tras su publicación en el BOJA.