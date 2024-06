Sumar lleva al Congreso una PNL para que dé su apoyo a la candidatura de 'Paisajes del Olivar en Andalucía

CÓRDOBA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Plurinacional en el Congreso de los Diputados, Enrique Santiago, ha registrado una Proposición no de Ley (PNL) en defensa de la candidatura a Patrimonio Mundial de 'Paisajes del Olivar en Andalucía. Historia milenaria de un mar de olivos', para su debate en la Comisión de Cultura y que el Congreso dé su apoyo a dicha candidatura.

De hecho, según recoge la citada PNL, a la que ha accedido Europa Press y que suscribe el mencionado diputado nacional de Sumar por Córdoba y también portavoz de IU en el Congreso, con esta iniciativa, que suscribe junto al también diputado andaluz de Sumar, Toni Valero, llaman "a reconsiderar la decisión de la comisión institucional" de la candidatura "de retirarla" y que, por contra, proceda a "intensificar los trabajos de difusión e información del proyecto".

El objetivo de ello, según señala Santiago en la PNL, es "seguir aglutinando apoyos de cara a la asamblea de la Unesco de 2025, donde se decidirá la declaración del Olivar de Andalucía como Patrimonio Paisajístico Mundial".

Además, mediante la PNL busca que el Congreso de los Diputados inste al Ministerio de Cultura "a desarrollar un papel activo en cuanto a la defensa del mantenimiento de la candidatura de 'Paisajes del Olivar en Andalucía. Historia milenaria de un mar de olivos'.

Para ello, pretende Sumar con su iniciativa que el Ministerio de Cultura colabore "en una campaña de información y difusión conjunta con el resto de las organizaciones e instituciones implicadas, para continuar aglutinando apoyos para esta candidatura que tantos beneficios culturales, económicos, medioambientales y sociales podría repercutir para Andalucía".

DIEZ AÑOS

En la exposición de motivos de la PNL se recuerda que fue el pasado mes de enero, "después de más de diez años de trabajo, la comisión institucional de la candidatura 'Paisajes del Olivar en Andalucía. Historia milenaria de un mar de olivos' a Patrimonio Mundial aprobó el envío del expediente a la Unesco, para su evaluación en la asamblea de 2025. Todo ello tras haber sido asumido por el Gobierno de la Junta de Andalucía y el Ministerio de Cultura para su envío a la Unesco como única candidatura de España".

Este expediente identifica "14 zonas de paisaje cultural, que se han delimitado en función también de la historia de este paisaje: Montoro (Córdoba), Molino Ducal (Córdoba), Soledad y Guzmán (Sevilla), San Ignacio (Sevilla), Tavera y Buzona (Sevilla), Cortijo La Jara (Cádiz), Niguelas (Granada), Olivares de Santa Catalina (Jaén), El Ruedo (Córdoba), Alfar de Écija (Sevilla), Cortijo Blanco (Málaga), Campiñas de Jaén (Jaén), Hacienda La Laguna (Jaén), y Zuheros (Córdoba)".

Las zonas elegidas "ponen de relieve valores excepcionales, que se concretan en una serie de expresiones materiales e inmateriales, que van desde los tipos de parcelas y las variedades de olivar, hasta las muestras arqueológicas y arquitectónicas, así como su patrimonio inmaterial, como puede ser la cultura campesina, las tradiciones o los espacios de interpretación, entre otros recursos".

"FALTA DE COMUNICACIÓN"

Sin embargo, según señala Santiago en la PNL, "en una de las 14 zonas incluidas en el expediente se producen una serie de manifestaciones en contra" de la candidatura, "con argumentos que pueden venir probablemente de la falta de comunicación, desinformación y bulos interesados, que llevan a explicitar su deseo de no incluirse en la candidatura. Ante esta postura, el pasado 29 de abril el presidente de la Diputación de Jaén, tras reunión de la comisión institucional, anunció la retirada de dicha candidatura".

A juicio de Santiago, esta fue "una decisión apresurada, pues echaría por tierra el trabajo y la ilusión de diez años en los que instituciones, fundaciones, universidades, organizaciones agrarias y otros actores se han implicado en un amplio proceso participativo del que también ha sido parte la Junta de Andalucía".

Los argumentos que se están utilizando en contra de la candidatura se centran en "que no se garantiza el derecho de la propiedad de las explotaciones agrarias", ya que las medidas de protección pueden incidir sobre ello, pero lo cierto, según la PNL de Sumar, es que, "tal y como indica la Fundación Savia, en diversos documentos, tanto del Ministerio de Cultura, como de la Junta de Andalucía, ha quedado expresado de forma clara que esta declaración no supone limitaciones para el territorio afectado".

SIN OBLIGACIONES

Por ello, en el argumentario de la PNL se resalta que "la comisión de impulso, difusión y dinamización de la candidatura del olivar de Andalucía" ha elaborado un documento en el que, entre otras cuestiones, asegura que los agricultores de las zonas afectadas "no están obligados a nada nuevo derivado del expediente, ni limitados en sus derechos".

Es más, "a versión final del expediente enviada a la Unesco en enero de 2024 no incluye ninguna determinación, regulación, sistema de protección o instrumentos jurídicos de usos del suelo, actividad agrícola, ni ordenación territorial adicional que los existentes en la actualidad en el ámbito del bien propuesto, por lo que los agricultores no están sujetos a ninguna sanción si modifican el paisaje de su finca, puesto que no adquieren ninguna obligación añadida, ya que para recibir una sanción hay que incumplir una obligación, que en este caso no existe".

Es más, "ni siquiera se propone, en contra de lo expandido por ciertos sectores, la inclusión de dichas zonas en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, lo que, por otra parte, tampoco tendría que suponer ninguna afectación", y además, "la transparencia y la unanimidad han estado presente en todas las decisiones del proceso de elaboración del expediente, ofreciendo acceso universal a las sucesivas versiones en la web de la Diputación de Jaén y creandó un Foro de Información y Participación en el que cualquier persona o entidad interesada pueda presentar sus opiniones, dudas o solicitar formalmente aclaraciones, que serán respondidas con total claridad y rapidez".

CONCLUSIONES

Por todo ello, en Sumar entienden que "la posible inclusión en la lista de la Unesco supondría un reconocimiento a los valores culturales de la actividad agraria, poniendo en pie de igualdad una actividad fundamental para el ser humano, como la agricultura, con otros bienes culturales actualmente mejor considerados", y por eso Santiago reivindica en la PNL "el papel de la agricultura y de los agricultores en la construcción de una cultura múltiple y diversa de tanto valor o más que otras ya reconocidas".

Además, "este reconocimiento cultural también sería una forma de dignificar a quienes trabajan el campo, el olivar, y una actividad agraria que ha dotado de personalidad cultural, empleo, actividad económica, desarrollo, costumbres, festividades y mantenimiento de población en los pueblos de buena parte de Andalucía a lo largo de la historia".

Por ello, "todas las instituciones deberían continuar con este proyecto ilusionante y, en todo caso, emplear todos los medios disponibles para ofrecer toda la información precisa para combatir la desinformación y los bulos, así como continuar aglutinando apoyos para esta candidatura, que tantos beneficios económicos, medioambientales y sociales podría repercutir para Andalucía".