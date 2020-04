Susana Díaz espera que el “anuncio” de Moreno sobre regreso a colegio sea fruto de “planificación rigurosa"

SEVILLA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A y presidenta del Grupo Parlamentario Socialista, Susana Díaz, ha expresado este jueves que espera que el "anuncio" del presidente de la Junta, Juanma Moreno, sobre que espera que pudiera haber un regreso de los niños a los colegios a partir de mediados de mayo sea fruto de una "planificación rigurosa" por parte de su Gobierno.

En rueda de prensa telemática, Susana Díaz ha sido preguntada sobre el hecho de que Juanma Moreno haya considerado este jueves que la vuelta a las aulas a mediados de mayo podría ser una de las primeras medidas de desconfinamiento, como ocurrirá en otros países europeos.

Tras apuntar que hoy mismo se reunía la mesa sectorial de educación de Andalucía, Susana Díaz ha indicado que imagina que tras ese "anuncio" del presidente habrá una "planificación rigurosa" de su Gobierno, sobre todo, cuando estamos hablando de casi dos millones de personas afectadas. Ha planteado que imagina que el presidente tendrá las medidas para garantizar la seguridad sanitaria de niños y docentes dentro de las aulas o el asunto del transporte escolar, teniendo en cuenta la movilidad entre municipios o en la misma ciudad.

Ha añadido que si la Junta tiene ya toda esa planificación, espera que se la comunique a los docentes y todas las partes implicadas en la educación y al Grupo Socialista para poder analizarla. Ha indicado que cualquier vuelta a una posible normalidad en el horizonte tiene que ser fruto de mucho rigor y planificación y, en el caso de la vuelta a las aulas, estamos hablando de casi dos millones de personas.

En este sentido, ha demandado al presidente que haya "rigor" y planificación ante anuncios de este tipo.

Le ha planteado también la necesidad de que nuestra educación responda a la brecha digital que existe actualmente en algunos municipios y muchas casas que no tienen conexión a internet para que los niños puedan seguir con una educación vía on line. "Es necesario que la Junta haga una planificación para hacer frente a esa brecha digital porque no sabemos el futuro en el ámbito educativo", según Díaz, quien ha insistido en la necesidad de medidas para que los niños con dificultad para acceder a las nuevas tecnologías "no sean carne de cañón y no se queden en el camino".