Susana Díaz prevé asistir finalmente al Congreso del PSOE en Sevilla tras "invitarle la dirección federal"

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La expresidenta de la Junta de Andalucía y exsecretaria general del PSOE-A Susana Díaz ha señalado este martes que "seguramente" sí asistirá finalmente al 41º Congreso federal que el PSOE celebrará este próximo fin de semana en Sevilla --entre el viernes 29 de noviembre y el domingo 1 de diciembre--, después de que la haya "invitado" la "dirección federal" de su partido.

"En mi tierra me dejaron fuera, pero la dirección federal sí me ha invitado" a acudir al congreso que el PSOE celebrará precisamente en la ciudad natal de Susana Díaz, según ha explicado la expresidenta andaluza durante su participación, este martes, en el programa 'Espejo Público' de Antena 3 Televisión, en el que colabora periódicamente.

Con esas palabras, recogidas por Europa Press, Susana Díaz ha aludido al hecho de que desde el PSOE de Sevilla no la seleccionaron para formar parte del listado de delegados que acudirá a este cónclave en representación de la agrupación provincial sevillana, una relación de nombres que en ese caso encabeza el actual secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, que sustituyó en 2021 a Susana Díaz como líder de los socialistas andaluces.

Cuando se supo que no formaba parte del listado de delegados elegidos por el PSOE de Sevilla para acudir a este Congreso federal, Susana Díaz emplazó a quienes habían "tomado la decisión" de no incluirla entre esa relación de nombres a "explicarlo", y en el mismo programa de televisión aclaró que a ella no le habían "preguntado", y comentó que le "duele" no haber sido elegida delegada para un congreso que se celebraría en su ciudad natal, y pese a ser la única expresidenta socialista de la Junta de Andalucía y exsecretaria general del PSOE-A.

Sin embargo, Susana Díaz ha aclarado este martes que, posteriormente, sí la ha "invitado la dirección federal" del PSOE a acudir a este congreso, y "seguramente sí" va a ir.

"FECHAS MUY DURAS" PARA EL PSOE

La expresidenta andaluza ha justificado su intención de ir finalmente al cónclave teniendo en cuenta que son unas "fechas muy duras" para su partido por circunstancias como la declaración, la semana pasada en la Audiencia Nacional, del presunto conseguidor del 'caso Koldo', el empresario Víctor de Aldama, o la situación que rodea al secretario general del PSOE de la Comunidad de Madrid, Juan Lobato, que este mismo martes ha denunciado un "linchamiento" por parte de dirigentes de su partido después de conocerse que registró en notaría una conversación con un cargo de Moncloa que le reenviaba el correo electrónico en el que presuntamente confesaba delitos fiscales la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"El clima no es el mejor, y además están siendo unas fechas muy duras, y eso es lo que me lleva a pensar que voy a ir" al Congreso, "porque yo soy una patriota del PSOE", y "sé que las circunstancias no son las mejores" ni "las que en su momento seguramente nos llevaron a adelantar" la celebración del cónclave federal, ha comentado Susana Díaz.

Ha añadido que ella misma, cuando ve "algunas noticias", como las de este pasado lunes por la noche acerca de Juan Lobato, "estaba desconcertada", al igual que "días atrás con lo de este personaje" de Víctor de Aldama, por lo que ha insistido en señalar que "los días no están siendo fáciles", sino "muy complicados" para el PSOE.