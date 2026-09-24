Susana Díaz ve las explicaciones de Zapatero sobre las joyas "mucho peor" que su "atronador silencio en tres meses"

Archivo - La senadora del PSOE y expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, durante un acto público de campaña. A 13 de mayo de 2026 en Sevilla (Foto de archivo). - Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La senadora socialista andaluza y expresidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz ha señalado este jueves que las explicaciones que ha aportado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero sobre las joyas que encontró la Policía en un registro en su oficina, en el marco de la investigación por el caso 'Plus Ultra', son "mucho peor" que el "atronador" silencio que al respecto de este asunto ha mantenido el exjefe del Ejecutivo socialista durante "tres meses".

Así lo ha indicado la también exsecretaria general del PSOE andaluz en unas declaraciones al programa 'Por fin' de Onda Cero, recogidas por Europa Press, después de que José Luis Rodríguez Zapatero informase este pasado miércoles al juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Plus Ultra', José Luis Calama, en el que está imputado, que las joyas que encontró la Policía en un registro en su oficina proceden de un "obsequio" con motivo del "viaje oficial realizado a Madrid por el monarca saudí Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud los días 18 y 19 de junio de 2007".

"Cuando vi las explicaciones ayer (este miércoles), no entendí nada", ha comentado Susana Díaz, que ha señalado que le ha parecido "atronador" el silencio de Zapatero durante "tres meses sin explicar" el origen de dichas joyas. "Y no sé qué es peor, los tres meses de silencio o las explicaciones que después de tres meses se han dado", ha añadido.

Susana Díaz ha agregado además que en este caso debe "aplicar" lo que ella misma estaría "diciendo" si Zapatero fuera un presidente del PP, y no le resulta "nada explicable" lo que se ha trasladado al juez.

Ha apostillado que ella entiende que el que fuera secretario general del PSOE y presidente del Gobierno "ahora mismo esté más preocupado de su cuestión procesal y de que las consecuencias que tenga sean mínimas", pero, "a nivel ético, nadie" le tiene que explicar a ella que "no se tiene que recibir un regalo de 1.300.000 euros de un rey de Arabia Saudí, y que además eso ni lo declare ni pase a Patrimonio, y que aparezca 20 años después, o el tiempo que haya pasado, en una caja fuerte en tu despacho".

"Eso no me lo tiene que explicar nadie", ha aseverado Susana Díaz para señalar que si para ella fue "atronador el silencio de los tres meses, mucho peor han sido las explicaciones que ahora se están dando". "Espero que esto se reconduzca", ha indicado la senadora andaluza, para agregar que no quiere "creer que éste sea la imagen que se quede de alguien" al que ella ha "respetado muchísimo" y por el que ha tenido "una admiración enorme", porque cree que "contribuyó mucho a ampliar los derechos en este país".

Tras apuntar que espera que al final el "legado político" de Zapatero no sea éste, ha remachado que las explicaciones dadas hasta ahora ni le "valen" ni las entiende. "Y no tiene que aparecer en ningún Código Penal que no hay recibir joyas de un rey saudí", ha abundado antes de subrayar además que, cuando lideraba el PSOE, y mientras ella era diputada en el Congreso, en la legislatura de 2004 a 2008, Zapatero impulsó "un Código Ético sobre lo que se podía y no se podía recibir, y lo que era una cortesía personal y lo que no era". "Y es evidente que este tipo de joyas no son una cortesía personal", ha zanjado Susana Díaz.