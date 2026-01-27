El Teatro Isabel la Católica de Granada acoge el concierto 'Vivaldi-Piazzolla: Las Cuatro Estaciones' el 11 de febrero

El concejal de Cultura, Jorge Saavedra, en la presentación del concierto. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Granada celebrará el concierto 'Vivaldi-Piazzolla: Las Cuatro Estaciones', una propuesta artística que une tradición y vanguardia y que se inscribe en la estrategia cultural que la ciudad desarrolla en el marco de su candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031. En concreto, tendrá lugar el próximo 11 de febrero, a las 20,00 horas, en el Teatro Isabel la Católica.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, el concejal de Cultura, Jorge Saavedra, ha destacado que la cultura "es el lenguaje común de Europa y estos proyectos de hermanamiento nos permiten compartir valores, talento y creatividad con otras ciudades, al tiempo que fortalecen nuestra identidad cultural". En este sentido, Saavedra ha subrayado que "Granada lleva años trabajando en una red sólida de intercambios culturales internacionales que hoy se materializan en iniciativas como este concierto, plenamente alineadas con el espíritu europeo que define Granada 2031".

En esta línea, el concierto se enmarca en la actividad de la Asociación Cultural para los Hermanamientos con Granada, entidad sin ánimo de lucro creada en 2025 siguiendo el modelo de otras ciudades europeas, con el objetivo de "promover intercambios culturales, proyectos artísticos conjuntos, actividades formativas y acciones de turismo cultural entre Granada y sus ciudades hermanadas". Actualmente, la Asociación desarrolla una "intensa labor" en ciudades como Aix-en-Provence y Marrakech, integrándose en la hoja de ruta de la candidatura Granada 2031 "y reforzando los vínculos de cooperación internacional".

Asimismo, Saavedra, además ha señalado que "Europa se construye desde las ciudades y desde la cultura compartida, por lo tanto, este tipo de proyectos demuestran que Granada se reafirma en su aspiración a ser Capital Europea de la Cultura, y lo hace generando espacios de encuentro entre creadores, instituciones y ciudadanía".

En este sentido, la propuesta musical que llega a Granada es la continuación de un proyecto iniciado el pasado mes de julio con una gira por la Provenza francesa. Sobre el escenario, el Ancora Ensemble, formado por un grupo de cuerdas integrado por músicos de Granada y de Aix-en-Provence, interpretará 'Las Cuatro Estaciones' de Antonio Vivaldi y Las Estaciones Porteñas de Astor Piazzolla, en un diálogo sonoro "que conecta el barroco europeo con la vanguardia latinoamericana".

Al hilo, el proyecto cuenta con la participación activa de músicos procedentes del Institut d'Enseignement Supérieur de la Musique de Aix-en-Provence, junto a intérpretes granadinos, "simbolizando el espíritu de colaboración artística internacional que promueve la Asociación". Actuarán como solistas Fabián Carbone al bandoneón y Merí Khojayan al violín, bajo la dirección del maestro Rafael Lamas.

Según ha indicado la Administración local, la propuesta artística rompe con la estructura tradicional del concierto clásico, "alternando las obras de Vivaldi y Piazzolla para crear un contrapunto rítmico y expresivo que ofrece al público una experiencia musical única, donde conviven el rigor del barroco italiano y la intensidad emocional del tango argentino".

En suma, con iniciativas como esta, Granada reafirma su compromiso con la cultura como motor de desarrollo, cohesión social y proyección internacional, "consolidando una red de alianzas culturales que refuerzan su candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031 y posicionan a la ciudad como un referente del diálogo cultural en Europa y el mundo". Las entradas para el concierto están disponibles en 'redentradas.com' y en la taquilla del Teatro Isabel la Católica.