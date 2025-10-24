Tellado defiende que los gobiernos autonómicos del PP son el "contrapeso" frente a las políticas de Sánchez

SEVILLA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha manifestado este viernes que los gobiernos autonómicos del Partido Popular son el "contrapeso" frente a la políticas del jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, cuyo "único proyecto es no acabar sentado delante de un juez".

Así se ha pronunciado Tellado en Sevilla durante la presentación que ha hecho del alcalde de la capital, José Luis Sanz (PP), con motivo de su participación en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum.

Tellado ha manifestado que los alcaldes como José Luis Sanz, "gestores a pie de calle, son el alma del Partido Popular y nuestra mejor carta de presentación".

A ellos se suman, según ha señalado, los presidentes autonómicos del PP, cuyos gobiernos "protegen a los ciudadanos ante el desastre de la nula gestión" del ejecutivo de Pedro Sánchez. "Nuestros gobiernos territoriales son el contrapeso, el refugio y el salvavidas de decenas de millones de españoles", ha dicho Tellado.

Ha manifestado que Pedro Sánchez, a día de hoy, no puede ofrecer más que "sablazos fiscales, parálisis política y corrupción galopante". "Cada día está más débil, dentro y fuera de España; todo el mundo sabe que el futuro no pasa por Pedro Sánchez, que se ha convertido ya en caballo perdedor", ha señalado.

Según Tellado, el único proyecto de Sánchez "es no acabar sentado delante de un juez". Ha insistido en que la alternativa pasa por el proyecto del PP, con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza, "y un ejército de servidores públicos" del partido, como es José Luis Sanz.

Ha indicado que Sanz ha aprobado los presupuestos "más ambiciosos de la historia de Sevilla", al tiempo que "ha bajado impuestos a los sevillanos por valor de cuatro millones de euros". "Es el triunfo de la cercanía, de la seriedad y del rigor", ha apuntado.