Teresa Rodríguez afea a Junta priorizar la economía a la salud en Covid y pide reindustrializar Andalucía con los fondos

SEVILLA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del grupo parlamentario de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha afeado a la Junta de Andalucía que priorice la economía a la salud en la lucha contra el Covid-19, al tiempo que le ha reclamado que destine los fondos que va a ir recibiendo para la reconstrucción de la comunidad autónoma por parte del Gobierno central a reindustrializarla pues, de lo contrario, con situaciones así "se nos ven nuestras vergüenzas, nuestra vulnerabilidad". "Siempre que hay una crisis, a Andalucía nos afecta doblemente porque tenemos una economía muy débil", ha dicho.

En una entrevista con Europa Press, Teresa Rodríguez ha explicado que si bien son comprensivos con todos los gobiernos por haber tenido que gestionar una crisis sanitaria que nadie podía esperar, les preocupa los primeros pasos está dando el Gobierno de Juanma Moreno desde que tiene el mando único, sobre todo en lo que respecta a la vuelta a las aulas y el turismo y el ocio en estos meses de verano.

Sobre el curso escolar, ha incidido en que "no hay un plan claro, no se ha hecho un trabajo riguroso para tener una propuesta cerrada de protocolo de inicio de curso" sino que, según ha criticado, "se ha depositado todas las responsabilidades en los equipos directivos de los centros".

Aunque defiende que se debería contratar a más profesores sin lugar a dudas, cree que en caso contrario, como mínimo, "deberían haber mantenido al menos las plantillas y las aulas del curso pasado y, a partir de ahí, plantear un refuerzo". Pero no ha sido así, y es más, "los equipos directivos avisan de una enorme incertidumbre, que incluso pueden asumir responsabilidades penales, sin información, sin medios suficiente, sin instrucciones claras".

Respecto al turismo y el ocio, Teresa Rodríguez ha insistido en que la Junta podría haber adoptado medidas "sensatas, razonables y que eran posibles", como las que viene proponiendo Adelante, "sin embargo, se ha hecho mucha publicidad y propaganda en el tema del botellón, que tiene un impacto reducido por una parte porque ya está prohibido desde el 2007, y también porque los expertos dicen que es en espacios cerrados cuando se multiplica el riesgo de contagio muy por encima de lo que ocurre en espacios abiertos".

A su juicio, prohibir ahora el botellón, como ha hecho la Junta, "es usar a la juventud como chivo expiatorio", toda vez que rechaza "esa tendencia de los adultos a observar siempre como peligrosa la actividad que hacen los jóvenes, sin pensar que nos montamos en los trenes o que convivimos en los centros de trabajo, donde se han detectado muchos de los brotes".

CAMBIAR LA ECONOMÍA ANDALUZA

Así, lamenta que la Junta priorice la economía a la salud, aunque también entiende que es una decisión difícil porque Andalucía sufrirá con más dureza que otros territorios las consecuencias económicas y sociales de la pandemia.

Y esto pasa, como advierte Teresa Rodríguez, porque Andalucía padece un problema estructural "que no se arregla ahora ampliando el horario de cierre de los locales, aunque haya que hacerlo; o que no se arregla procurando convencer al Gobierno británico de que los turistas puedan tener un corredor seguro a la Costa del Sol, aunque haya que hacerlo".

"Esto se arregla cambiando la economía andaluza, dejando de depender de un sector enormemente volátil como es el turismo, que se basa en turismo extranjero y turismo lowcost, especialmente, y que además laboralmente se caracteriza por ofrecer condiciones de precariedad, y que hace que nuestras economías sean enormemente débiles", ha abundado para apuntar que por esta circunstancia, cuando llegan momentos como esta crisis "se nos ve nuestra vergüenza, nuestra vulnerabilidad".

Por eso, reclama al Gobierno andaluz que utilice los fondos que van a llegar de España y de Europa para la gestión de la pandemia "para reindustrializar Andalucía y para apostar por empleos dignos, por la industrialización verde de Andalucía".

"Y que no hable de revolución verde mientras modifica la Ley del Suelo para poder volver otra vez a la cultura del ladrillazo o mientras aprobaba un decreto de descontrol sobre los procesos de construcción; que haya de verdad una apuesta por la reconversión ecológica de nuestra producción, por la energía limpia, la investigación, el desarrollo y la innovación", ha reclamado la política gaditana, que ve necesario hacer todo esto porque "siempre que hay una crisis, a Andalucía nos afecta doblemente porque tenemos una economía muy débil".

CANSADA DEL "DOBLE DISCURSO" DE MORENO

Sobre el reparto de fondos que ha hecho el Gobierno central para la reconstrucción tras la pandemia, Teresa Rodríguez ha defendido que la postura de Adelante es siempre "la que está más cerca de los andaluces".

Así, ha recalcado que el sistema de financiación vigente todavía "ya perjudica a Andalucía de forma estructural", al tiempo que ha explicado que deben llegar más recursos a Andalucía porque "aunque no hemos tenido un Ifema sí se han hecho inversiones por prevención, como el hospital de campaña que se preparó en Málaga por lo que pudiera pasar".

Entretanto, Teresa Rodríguez también cree que "no hay más remedio" que ampliar los ERTE hasta final de año porque de lo contrario "la hecatombe va a ser brutal".

No obstante, advierte al Gobierno andaluz, que también reclama al Gobierno central esta medida, que "no se puede pedir con una mano y hacer una rebaja fiscal a las grandes fortunas de Andalucía con la otra". "No es creíble que se demande y se llore de Despeñaperros para abajo pero luego a las grandes fortunas le hace rebajas fiscales", ha apostillado para rechazar también que "Moreno llore en Andalucía pero luego los diputados andaluces del PP votan a favor del reparto de fondo que lo perjudica".

"Es muy cansado escuchar a los líderes andaluces que tiene un discurso aquí y otro en Madrid", ha zanjado la política gaditana.