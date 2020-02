Teresa Rodríguez no quiere un Adelante Andalucía "a su imagen y semejanza" sino como "espacio amplio" de debate

Actualizado 20/02/2020 10:04:11 CET

La coordinadora de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha sostenido este jueves que no quiere que Adelante Andalucía --el proyecto político en el que el partido 'morado' concurrió en las pasadas elecciones autonómicas de 2018 junto a IU, Primavera Andaluza e Izquierda Andalucista-- sea "a imagen y semejanza" de ella, sino que lo concibe como "un espacio amplio" donde ella y su "gente" sean "un sector más que pueda debatir, respetar y llegar a consensos con otras fuerzas políticas y personas que no necesariamente" piensen exactamente lo mismo que ellos.

Así lo ha expuesto en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, una semana después de anunciar que ni ella ni su equipo presentarán candidatura para ser reelegidos en la dirección de Podemos Andalucía en la Asamblea Ciudadana que la formación celebrará el próximo mes de mayo.

En la rueda de prensa en la que anunció esa decisión, avanzó también que ahora se va a centrar en construir un sujeto político propio andaluz, a partir de la base de Adelante Andalucía, una idea en la que ha insistido este jueves, recordando que se trata de "una iniciativa política que existe desde hace año y medio", donde confluyen cuatro partidos y personas a título individual,

"A partir de ahora nos vamos a poner a disposición del proyecto común, que es Adelante Andalucía, que se ha desarrollado muy bien como grupo institucional en ayuntamientos y diputaciones y en la comunidad" autónoma, pero que "debe dar un paso más en sintonía" con sus miembros para ser una organización que "sirva para movilizar", según ha expuesto Rodríguez.

Ha añadido que ella "no va a liderar la iniciativa", sino que va a "trabajar en construirla", como se viene haciendo "desde hace año y medio", y ha apuntado que espera "que no se descuelgue nadie" de este proyecto, porque "no se ha planteado nada en términos de ruptura con nadie".

"SEPARACIÓN AMISTOSA" DE LA DIRECCIÓN ESTATAL DE PABLO IGLESIAS

Teresa Rodríguez ha definido como "separación amistosa" su desencuentro con el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, subrayando que ambos dirigentes han acordado "dejar las puertas abiertas a un reencuentro en el futuro de tipo político y social".

Ha reiterado que, entre los principales motivos que explican esta "separación amistosa" figura la apuesta "muy clara" del partido 'morado' a nivel estatal por un Gobierno de coalición con el PSOE, algo que en lo que ella discrepa, así como "la necesidad que teníamos --en Podemos Andalucía-- de tener espacios de autonomía" respecto a la organización estatal, para "construir un sujeto propio andaluz" en un momento en el que vascos, catalanes, gallegos, canarios, cántabros o turolenses "tienen voz propia en el Congreso de los Diputados y ponen legítimamente sus reivindicaciones" encima de la mesa, mientras que "Andalucía está ausente en el debate territorial" y debe contar con "voz propia" en el mismo.

En esa línea, ha reiterado su apuesta por la posibilidad de presentarse como Adelante Andalucía a unas próximas elecciones generales, aclarando que la propuesta que ya defendió su equipo en los últimos comicios no pasaba por una "independencia total" respecto de Podemos, sino por "tener una relación de confederalidad" como la de En Comú Podem con el partido de Iglesias, gozando de "un cierto estatus de autonomía dentro del grupo confederal de Unidas Podemos".

"Vamos a seguir defendiendo eso, pero habrá que debatirlo con el resto de grupos y personas" que conforman Adelante Andalucía, ha indicado Rodríguez antes de apostillar que aún "hay tiempo" suficiente hasta las próximas elecciones para abordar ese debate "con calma".

Teresa Rodríguez ha reiterado que "ojalá me equivoque" en sus reparos a la hora de apoyar que Podemos forme parte de un Gobierno liderado por el PSOE, de forma que "en cuatro años salga fortalecido el espacio de Podemos y no se genere desazón entre nuestros votantes y bases sociales", si bien ha advertido de que, en Andalucía, los "cogobiernos" del PSOE-A con otras fuerzas como el Partido Andalucista o IU "no han sido muy positivas" para dichos partidos socios de los socialistas.

Respecto al funcionamiento del grupo parlamentario de Adelante Andalucía tras la renovación de la dirección de Podemos Andalucía, ha reconocido que es "el debate que tenemos en ciernes" ahora, pero también antes de anunciar que no se presentaría a renovar su liderazgo en el partido 'morado', y ha comentado que lo están "debatiendo" actualmente con IU y las fuerzas andalucistas de la confluencia, así como que, cuando la haya, la nueva dirección de Podemos Andalucía "tendrá que poner encima de la mesa lo que es para ellos Adelante Andalucía".

Finalmente, Teresa Rodríguez ha defendido que "hay espacio y necesidad para una fuerza andalucista" en la comunidad autónoma para plantear "soluciones muy concretas" a los problemas de los ciudadanos, desde la premisa de que "el andalucismo no ha sido nunca una ideología excluyente ni se ha definido a la contra de otro", y ha estado también "muy vinculada a la lucha social", según ha comentado la parlamentaria de Adelante.