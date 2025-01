Un total de 24 personas falleció en accidentes de tráfico en la provincia de Jaén el año pasado, doce más que en 2023

JAÉN 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los accidentes de tráfico se cobraron la vida de 24 personas en la provincia de Jaén durante el año pasado, doce más que en 2023, siendo las carreteras convencionales las vías donde hubo más fallecidos, con el 75 por ciento del total.

Estas son algunas de las cifras que se han analizado este miércoles en la Comisión Provincial de Tráfico y de Seguridad de la Circulación, presidida por el subdelegado del Gobierno de España, Manuel Fernández, y que también ha contado, entre otros, con el jefe provincial de la DGT, Juan Diego Ramírez, según ha informado la Subdelegación.

"Los siniestros viales conllevan dramáticas consecuencias que tenemos que atajar con una política de seguridad vial marcada por la educación y la vigilancia", ha dicho Fernández, quien ha señalado "la necesidad de cumplir con los límites de velocidad como elemento clave" para reducirlos.

Junto a las 24 personas fallecidas el pasado año en la provincia jiennense, otras 45 necesitaron hospitalización como consecuencia de las heridas sufridas en accidentes con víctimas. Estas cifras suponen un aumento de los accidentes mortales (+11) y del número de fallecidos (+12), aunque también se ha producido un descenso del seis por ciento en heridos hospitalizados respecto a 2023.

Ante estos datos estadísticos, el subdelegado ha indicado que "se va a continuar trabajando en la línea de la prevención e información a los automovilistas y, de manera especial, en las carreteras convencionales, que siguen siendo las vías donde fallece el mayor número de personas", con el 75 por ciento.

En concreto, murieron en este tipo de vías 18 personas, frente a las ocho que lo hicieron en 2023. También han aumentado los fallecidos en las vías de gran capacidad: perdieron la vida en autovía seis personas, frente a las cuatro que lo hicieron en 2023.

CIFRAS PREOCUPANTES

"Debemos de analizar los parámetros que han influido en estas preocupantes cifras para poder reducir este dato drásticamente", ha resaltado Fernández. Al hilo, ha incidido en que "no sólo hay que seguir trabajando por la educación y la formación de conductores, sino también ejercer vigilancia y control sobre la circulación vial como una responsabilidad social que beneficia a toda la ciudadanía".

Además, ha resaltado que desde la Dirección General de Tráfico y en colaboración con las demás administraciones, se continuará trabajando para lograr el objetivo de "tener cero accidentes y cero víctimas en las carreteras de la provincia".

En cuanto a la tendencia a largo plazo, en 2024 hubo 31 muertos menos que en 2007, cuando se produjeron 55 víctimas mortales, lo que supone una reducción acumulada del 56 por ciento. Fueron, además, 50 fallecidos menos que en 1993, primer año del que se tienen estadísticas.

Fernández ha alertado del "exceso de confianza" que se produce al frente del volante en referencia al uso de elementos de seguridad, dado que ha aumentado el número de usuarios que no los utilizan. "En 2024, seis de los fallecidos no hacían uso de los dispositivos de seguridad (cinturón o casco) en el momento del accidente, frente a dos que no hacían uso de los mismos en 2023", ha precisado.

Del mismo modo, ha apuntado que "la velocidad inadecuada y las distracciones son los principales factores que aparecen en los accidentes mortales o graves". En este sentido, ha anunciado que la Guardia Civil de Tráfico continuará reforzando los controles en las carreteras a través de campañas específicas para perseguir estas infracciones.

UNIDAD DE VÍCTIMAS DE ACCIDENTES DE TRÁFICO

Por otra parte, Fernández ha hecho hincapié en "la importancia de concienciar a la ciudadanía sobre el drama que suponen los siniestros viales y sus dolorosas consecuencias". Al respecto, ha destacado la labor que desarrolla la Unidad de Víctimas de Accidentes de Tráfico (UVAT) de la Jefatura Provincial de Tráfico de Jaén.

"Se trata de un servicio de información y atención a las víctimas de accidentes de tráfico, que facilita su acceso a los recursos existentes, vela por sus derechos y promueve la participación de las instituciones y las administraciones locales, autonómicas y nacionales", ha explicado.

De esta forma se les facilita la posibilidad de acceder a todos los recursos existentes, que les ayuden con sus lesiones, físicas o psicológicas y les asesoren.

La Unidad de Jaén ha atendido desde su creación en 2013, a 3.941 víctimas de accidentes y/o familiares. Además, ha realizado 4.881 intervenciones. Las acciones formativas e informáticas con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, policías locales y autonómica y profesionales del ámbito sanitario y social no tengo una cifra concreta.

Finalmente, ha aludido a las prioridades en la política de seguridad vial del Ministerio del Interior. En este 2025, va a seguir priorizando asuntos como la mortalidad de los motoristas, las salidas de la vía, las distracciones y somnolencia y la conducción bajo el efecto de alcohol y drogas. También se incidirá en el control de la velocidad inadecuada, que sigue siendo factor concurrente en el 21 por ciento de los siniestros mortales.