Un total de 30 desempleados de distrito Norte se formarán en instalaciones eléctricas y sistemas fotovoltaicos

GRANADA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 30 personas desempleadas o con trabajo que quieran reorientarse profesionalmente del distrito Norte participarán en un programa de formación y cualificación profesional en 'Instalaciones eléctricas y sistemas fotovoltaicos: diseño, montaje y mantenimiento' impulsado por el Ayuntamiento de Granada en colaboración con las fundaciones Endesa y Magtel.

La iniciativa se enmarca dentro de la renovación del convenio de colaboración entre la institución municipal y ambas entidades, suscrito en su primera edición el 13 de diciembre de 2024, y que para esta edición ha sido aprobado en junta de gobierno local del 1 de agosto, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

Así, se trata, según se expone en el informe municipal, de un proyecto dirigido a facilitar la formación profesional, la orientación e inserción laboral, el fomento del empleo y la promoción económica en la ciudad, donde cobra especial relevancia la apuesta por la "mejorar la empleabilidad de las personas".

Al respecto, han precisado que la acción formativa, con dos periodos de ejecución, comprendidos entre el 22 de septiembre y el 12 de diciembre, en su primera edición, y del 7 de enero al 7 de abril, en una segunda, consta de siete módulos, de 370 horas, de las que 270 corresponderán a formación teórica práctica en el aula taller y el resto serán prácticas profesionales no laborales en empresas del sector.

Impartido en el Centro Municipal de Formación y Empleo Norte 'Las parcelas', situado en calle Fray Juan Sánchez Cotán, 28, el programa formativo se dirige a personas desempleados en búsqueda activa de empleo o bien con trabajo que quieren reorientarse profesionalmente y edades con edades preferentemente comprendidas entre 20 y 45 años.

Entre los requisitos exigidos figura la posesión del carnet de conducir homologado en España y contar "con una serie de requisitos físicos propios de las tareas a realizar, tales como trabajo técnico en exteriores y en altura. Se dará también preferencia a personas residentes "prioritariamente en los barrios de la zona norte de Granada".

Se estipula que una vez finalizado el itinerario formativo 'Instalaciones eléctricas y sistemas fotovoltaicos: diseño, montaje y mantenimiento' el alumnado adquirirá "los conocimientos y competencias necesarias en el montaje y mantenimiento de este tipo de instalaciones" de cara a garantizar su posterior inserción en el mercado laboral.

Fundación Endesa es una institución sin ánimo de lucro cuyo objeto es el fomento de actividades sociales y culturales de interés general, entre las que destaca la mejora de la calidad de vida de las personas y familias en situación de vulnerabilidad.

Por su parte, Fundación Magtel, encargada de la impartición de la formación y gestión de prácticas en empresas, es una entidad sin ánimo de lucro centrada con cinco áreas de trabajo correspondientes a las formación e inserción sociolaboral; acción social, innovación social, cooperación internacional al desarrollo y promoción cultural.

La concejala de Educación, Empleo e Igualdad, Encarnación González, ha mostrado su "satisfacción" por la renovación de un convenio, del que ha recordado que en su primera edición "fue un auténtico éxito, dada la gran empleabilidad conseguido por los participantes, por lo que ha hecho hincapié en que "este equipo de gobierno sigue apostando por aquellas iniciativas que mejoran el acceso al empleo, en tanto que es uno de los ejes principales en el desarrollo económico y social de nuestra ciudad".