Un total de 37 centros educativos andaluces serán Escuelas Embajadoras del Parlamento europeo en el curso 2026/2027

Archivo - En España han sido seleccionados 260 centros como Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo en el curso 2026/2027. - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 260 centros educativos de toda España serán Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo en el curso 2026/2027, de los cuales 37 son de Andalucía. En total, se han recibido 539 solicitudes para el curso 2026-2027. Finalmente, han sido seleccionados 260 centros educativos de todas las comunidades autónomas y de Melilla. Desde sus inicios, más de 49.000 alumnos han participado ya en este programa europeo.

Este curso 2026/2027 del programa Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo (EPAS) ha recibido 539 solicitudes de centros educativos de todo el país, una cifra superior a la del año pasado. De todas ellas, se han seleccionado finalmente 260 Escuelas Embajadoras, distribuidas por todas las comunidades autónomas y Melilla. De estas 260 escuelas, 103 son centros de nuevo ingreso y 157 renuevan su candidatura EPAS.

Además, 75 de estos centros educativos --con más de tres años de participación en el programa-- actuarán como Mepas (Escuelas Mentoras), convirtiéndose en referentes para otras escuelas embajadoras de su comunidad. La lista completa de centros seleccionados puede consultarse en este enlace.

La edición 2026-2027 será la duodécima de este programa que se desarrolla en todos los países de la Unión Europea, así como en Reino Unido. Cada año, el programa EPAS involucra a cerca de 6.500 alumnos a partir de 4º de la ESO y a unos 1.000 profesores en España. Desde su inicio en el curso 2015-2016, más de 400 centros y de 49.000 estudiantes de todo el país se han beneficiado de este programa.

El programa Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo tiene como objetivo fomentar el conocimiento de Europa y de la democracia parlamentaria europea entre los jóvenes. Se basa en un enfoque participativo que permite al alumnado comprender activamente qué es la Unión Europea, cómo funciona y cómo afecta a su vida cotidiana. Además de enseñar contenidos sobre la UE, el programa ofrece al alumnado la oportunidad de experimentar su ciudadanía europea, promoviendo valores democráticos y la participación activa.

Al completar el programa, tanto estudiantes como docentes adquieren una mayor comprensión de las oportunidades que ofrece la ciudadanía europea y del papel que desempeña el Parlamento Europeo en el proceso de toma de decisiones. Uno de los objetivos clave es motivar la participación electoral en las elecciones europeas.

Los centros participantes se comprometen a asistir a una formación obligatoria en Madrid al inicio del curso (con todos los gastos cubiertos por el Parlamento Europeo); mantener un InfoPoint sobre el Parlamento Europeo actualizado en un espacio visible del centro; trabajar con materiales didácticos proporcionados por el Parlamento Europeo; organizar actividades relacionadas con la Unión Europea a lo largo del curso; y celebrar el 9 de mayo, Día de Europa, con eventos e iniciativas propias.