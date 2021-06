Trabajadores de Abengoa ven "decepcionante" no ser recibidos en la SEPI para contar con su apoyo

SEVILLA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Unos 200 trabajadores de Abengoa, 90 procedentes de Sevilla y el resto de Madrid, se han concentrado este martes en la capital de España frente a la sede de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para reclamar su apoyo, en el contexto del concurso de acreedores que afronta la empresa, y han lamentado estar decepcionados por no haber sido recibidos por la presidenta de esta entidad del Gobierno, Belén Gualda, o algún miembro de su gabinete.

"Sinceramente, ha sido bastante decepcionante. Nos hemos pegado la paliza de viaje para pedir apoyo de la SEPI, que nos contasen y no nos han dado la cara", ha lamentado en declaraciones a Europa Press el presidente del comité de empresa de Abengoa Agua SA, Valentín San Emeterio.

La concentración ha durado dos horas y los contactos directos entre empleados y la SEPI se han limitado a la presentación un escrito dirigido a la atención de la sociedad estatal, similar a las que enviaron al jefe del gabinete de la presidencia del Gobierno de Pedro Sánchez, Iván Redondo, y la vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño.

"La decepción es grande porque no nos esperábamos esto. Vienes a hablar con la gente que tiene que darte apoyo y no te reciben, no te cuentan nada y encima te pegas la paliza de viaje", ha insistido Valentín San Emeterio, que ha señalado que todavía no se han concretado futuras movilizaciones.

"EXHAUSTOS Y AGOBIADOS"

Mediante los comités de empresa de la matriz y diversas filiales de Abengoa, los trabajadores han apuntado en que están "exhaustos, angustiados, decaídos y conmocionados" por "la falta de agilidad" del Gobierno de España. "Sabemos que contamos con su apoyo, siempre se han dirigido a nosotros mostrándolo e indicando que buscaban soluciones para la compañía y sus trabajadores, ahora la tienen y les pedimos su respaldo urgente para dar luz verde al plan de salvamento", apuntan.

En la carta entregada, recuerdan a la presidenta de la SEPI que han sido recibidos o comunicados y apoyados institucionalmente, tanto para el mantenimiento del empleo como para la continuidad del desarrollo tecnológico y puntero del negocio de la empresa Abengoa, por el Ayuntamiento, Diputación y Confederación de Empresas de Sevilla, la Junta de Andalucía y el Gobierno de España.

"El apoyo urgente de la SEPI a la única solución presentada por el grupo inversor Terramar, a los acreedores, proveedores, trabajadores, UGT, Consejo de Abengoa SA, todos estamos haciendo un trabajo encomiable para revertir la situación lo antes posible, apostando por el futuro de esta gran compañía, por el mantenimiento del empleo y el futuro de miles de familias. De no ser así, desgraciadamente este mismo mes puede ser el final de la compañía", subrayan.

LA SEPI PIDE INFORMACIÓN A ABENGOA

La SEPI ha requerido recientemente información a Abengoa para avanzar en el expediente de solicitud de ayuda del grupo por un importe de 249 millones de euros. En concreto, el grupo, que pidió en febrero el concurso de acreedores para su sociedad matriz, ha respondido solo parcialmente a los requerimientos que se le han hecho en las últimas semanas para completar la información.

Estos requerimientos de información versan sobre el compromiso de los bancos con la reestructuración financiera pendiente y aclaraciones respecto a con qué inversores va a gestionar su plan de viabilidad y su proyecto de futuro.

Esta información es imprescindible para conocer de forma rigurosa si el plan de viabilidad que todavía está pendiente de presentar en su totalidad puede garantizar la devolución de los préstamos que, en su caso, se concedan, así como la viabilidad futura de la compañía.

A mediados de marzo, Abengoa solicitó a la SEPI el rescate para su sociedad Abenewco 1, a la que traspasó los activos y las actividades más valiosos de la matriz, por un importe de 249 millones de euros.

En mayo, el fondo estadounidense Terramar presentó una oferta de rescate para Abenewco 1, que cuenta con la oposición del grupo de accionistas minoritarios AbengoaShares.

La oferta de Terramar, que le daría el 70% de Abenewco 1, pasa por la aportación de 200 millones de euros entre créditos y capital, aunque está vinculada al rescate por parte de la SEPI, así como del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y Cesce, que deben respaldar otros 300 millones de euros entre avales y liquidez para posibilitar el rescate.