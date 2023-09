Trabajadores de Cipostal se concentran en Córdoba por "el impago de las nóminas"

CÓRDOBA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores de Cipostal se han concentrado este viernes "para denunciar el impago de las nóminas por parte de la empresa", que "desde hace meses se venía retrasando en el pago de las mismas", como ya advirtió el CCOO el pasado mes de junio.

Según ha indicado la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Córdoba en una nota, la empresa "no solo no abona los salarios en tiempo y forma, sino que no está facilitando a la plantilla los medios necesarios para poder desempeñar su trabajo".

El sindicato ha apuntado que la situación se ha vuelto "insostenible" y ha conducido a "algunos de los 21 trabajadores a tener que acudir a ayudas de familiares e instituciones para poder subsistir", todo ello mientras "la empresa hace oídos sordos a las reclamaciones del personal".

Ante esta situación, CCOO ha pedido "a los clientes que aún operan con Cipostal, entre ellos, la Gerencial Municipal de Urbanismo y la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa), que rescindan sus contratos con la empresa o, al menos, no los renueven, en tanto no se ponga al día con sus obligaciones hacia sus trabajadores".

Igualmente, el sindicato está asesorando a los trabajadores que, en los próximos días, presentarán "demandas contra la empresa" para reclamar las cantidades que se les adeudan y extinguir sus contratos por causas imputables a la empresa para acabar con esta situación".