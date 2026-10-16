Los trabajadores del metro de Granada aplazan al 30 de octubre el inicio del calendario de paros

Archivo - Un vagón del metro de Granada durante una jornada de huelga. Archivo. - ÁLEX CÁMARA/EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa del metro de Granada ha anunciado que el calendario de paros en este transporte público comenzarán el martes 30 de octubre, en vez del 20 como estaba previsto, debido a causas "administrativas", y finalizará el 8 de enero de 2027.

El presidente del comité, Juan Manuel Entrenas, ha explicado que el aplazamiento se debe a trámites administrativos, pero que el motivo sigue siendo el mismo, "contra el bloqueo que mantiene la empresa Avanza en la mesa de negociación del convenio y en un momento en el que las partes mantenemos posturas muy alejadas".

La plantilla está formada por 160 trabajadores que reclaman unas condiciones "dignas y homologables" a otros metros de Andalucía, como los de Málaga y Sevilla. Reclaman la equiparación salarial con los trabajadores de estas provincias, con los que hay una diferencia salarial por categorías de hasta el 30 por ciento anual.

Entrenas ha recordado que la última asamblea de trabajadores del metro de Granada rechazó la oferta de la empresa con un 97 por ciento de los votos en contra y se ha mostrado abierto a retomar las negociaciones "por el bien de los usuarios y de la plantilla".

"Muchos de los conductores apenas alcanzan salarios netos cercanos a los 1.350 euros mensuales trabajando a turnos de mañana, tarde y noche, incluyendo fines de semana y festivos", critica el presidente del comité, que también ha recordado "la dificultad que supone la antigüedad de los sistemas del metro de Granada, que son manuales, mientras en otras provincias la conducción está automatizada".

El nuevo calendario de protestas se extiende del 30 de octubre al 8 de enero de 2027, con un total de 25 jornadas con paros parciales y 4 de huelga total en los días 27 y 28 de noviembre, 28 de diciembre y 5 de enero.

Durante el mes de octubre, el transporte público tendrá paros parciales en la jornada del martes 30, mientras que en noviembre se extenderá a los días 3, 4, 6, 11, 12, 13, 16, 17 y 20, y durante diciembre, a los días 4, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 y 23.

Los paros parciales se mantendrán a comienzos del próximo año durante las jornadas del 4, 7 y 8 de enero.