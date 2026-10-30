Trabajadores del metro de Granada mantienen los paros para noviembre mientras estudian la última propuesta de la empresa

Archivo - Imagen de un vagón del metro de Granada. Archivo. - ÁLEX CÁMARA/EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La plantilla del metro de Granada ha secundado este viernes la primera jornada de paros parciales, que ha contado con unos servicios mínimos del 60 por ciento, y mantiene por el momento el calendario de movilizaciones previsto para noviembre mientras estudia la última propuesta que ha hecho la empresa.

Desde el comité de empresa han informado de que la primera jornada de paros ha comenzado "con normalidad" y ha sido secundada por el cien por cien de la plantilla llamada a la movilización. El presidente del comité, Juan Manuel Entrenas, ha indicado además que la empresa Avanza ha puesto sobre la mesa nuevas propuestas "para avanzar hacia un posible entendimiento y solucionar cuanto antes este conflicto laboral".

La plantilla del metropolitano de Granada, formada por 160 efectivos, ha impulsado estos paros para reclamar unas condiciones dignas y homologables a otros metros de Andalucía, con una equiparación salarial con los trabajadores de provincias como Málaga y Sevilla, con los que mantienen una diferencia por categorías de hasta el 30 por ciento anual.

Entrenas se ha mostrado abierto a retomar la mesa de negociación en los próximos días "por el bien de los usuarios y de la plantilla".

Entre otros aspectos, ve "urgente que se reduzcan las horas de trabajo en la jornada anual y que los conductores no superen las seis horas y media diarias con unos descansos dignos porque, al final, estas mejoras repercutirán tanto en la seguridad como en la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía y en el bienestar de la plantilla".

Ha recordado que muchos los conductores tienen turnos de mañana, tarde y noche, incluyendo fines de semana y festivos. Del mismo modo, ha subrayado la dificultad en la conducción que supone la antigüedad de los sistemas del metro de Granada, que son manuales, mientras que en otras provincias se opta por una conducción automatizada.

El portavoz sindical ha pedido "disculpas" a los usuarios por esta situación, pero ha recalcado que es la "única alternativa" para poder conseguir mejoras reales para la plantilla, y que redundarán también en la seguridad de los pasajeros.

El calendario de protestas se extiende hasta el 8 de enero de 2027, con un total de 25 jornadas con paros parciales y 4 de huelga total en los días 27 y 28 de noviembre, 28 de diciembre y 5 de enero.

La próxima jornada de paros parciales tendrá lugar el martes 3 de noviembre con paros en las principales franjas horarias del día, de 7,00 a 9,30 horas, entre las 13,00 y las 15,30 y, finalmente, entre las 19,00 y 21,30 horas.