Tráfico prevé más de 400.000 desplazamientos en las carreteras de Granada en Semana Santa

Archivo - Coche de la Guardia Civil de Tráfico. Archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

GRANADA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé más de 400.000 desplazamientos en las carreteras de la provincia de Granada durante esta Semana Santa, desde las 15,00 horas de este viernes hasta la medianoche del lunes 6 de abril.

Las carreteras de la provincia que soportarían el mayor número de desplazamientos son la A-395, A-44, A-7, A-92, A-92G, GR-14, N-340, N-432, y la red secundaria para el acceso a zonas turísticas de descanso y las de segunda residencia.

En la Semana Santa 2025 se contabilizaron en la provincia de Granada 26 accidentes con víctimas, en los que no hubo que lamentar fallecidos, pero sí cuatro hospitalizados y 34 heridos leves.

REGRESO DE LA COSTA

Para facilitar el retorno hacia Granada capital de los vehículos desplazados a la Costa Tropical, y minimizar las retenciones registradas en la A-44 Autovía Sierra Nevada-Costa Tropical se pondrá en marcha un dispositivo consistente en la instalación de dos carriles adicionales en sentido contrario al habitual.

Estas medidas diseñadas por el Centro de Gestión de Tráfico del Sureste consisten en habilitar carriles en sentido contrario al habitual en la A-44 entre los puntos kilométricos 158+500 y 143+520 y entre los 182+500 y 168+400 de forma que se mantengan en todo momento tres carriles de circulación entre el kilómetro 182+500 (Motril) y el enlace de A-44 y GR-30 en Otura.

La medida estará operativa el Domingo de Ramos y el Domingo de Resurrección desde las 17,00 horas, desactivándose no antes de las 21,00 horas, pudiendo modificarse estos horarios si las condiciones del tráfico así lo demandasen.

La Operación Especial de Semana Santa se divide en dos fases, la primera de las cuales será este primer fin de semana, desde las 15,00 horas del viernes 27, hasta las 24,00 del domingo 29 de marzo.

En estos días Tráfico prevé que se produzcan 103.000 desplazamientos en las carreteras de la provincia.

La segunda fase estará comprendida entre el miércoles 1 y la medianoche del lunes 6 de abril, en la que se prevén 235.000 desplazamientos.

En estos días de regreso el flujo predominante de tráfico será hacia los grandes núcleos urbanos, siendo especialmente conflictivos los accesos a los mismos. El resto de desplazamientos se producirán los días intermedios.