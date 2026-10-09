El transporte urbano por autobús aumenta un 5,3% en agosto en Andalucía y supera los 18 millones de pasajeros

Archivo - Pasajeros cogiendo el autobús urbano en Sevilla en imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El número de viajeros en transporte urbano por autobús subió un 5,3% en agosto en Andalucía respecto al mismo periodo del año anterior hasta registrar una cifra de 18.209.000 pasajeros, frente a un aumento del 4,6% a nivel nacional, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata del segundo mejor dato de viajeros en autobús en un mes de agosto en la región de la serie histórica.

La evolución del transporte urbano por autobús fue positivo en todas las comunidades autónomas sobre las que informa el INE con Castilla y León (+12,7%), Murcia (+10,2%) y Extremadura (+9,9%) a la cabeza, excepto en Madrid en donde cayó un 1,5%. A fin de mantener el secreto estadístico, no se publican los datos de las comunidades autónomas de Islas Baleares, Cantabria, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

En cuanto a las ciudades andaluzas, un total de 1,03 millones de viajeros usaron el metro en Sevilla (un 11,8% interanual) y otros 4,65 millones (3,3% interanual), el autobús. Mientras, en el caso de Málaga, 1,26 millones optaron por el metro (un 5% interanual) y otros 4,88 millones (5,4% interanual) lo hicieron por el autobús.

DATOS NACIONALES

El número de usuarios del tren de alta velocidad (AVE, Avlo, Ouigo e Iryo) aumentó un 0,6% interanual en agosto, hasta los 3,68 millones de viajeros, frente al descenso del 4,6% registrado por el conjunto del transporte ferroviario interurbano, según los datos provisionales publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los viajeros de los servicios de larga distancia distintos de la alta velocidad disminuyeron un 1,2% en comparación con agosto de 2025, hasta los 763.000 usuarios. En el caso de la media distancia, el número de pasajeros cayó un 6,8%, hasta los 2,99 millones, mientras que los usuarios de Cercanías descendieron un 5%, hasta los 34,86 millones.

En conjunto, el transporte ferroviario interurbano en españa registró 42,29 millones de viajeros en agosto, lo que supone un retroceso interanual del 4,6%, de acuerdo con las cifras del organismo estadístico.

SUBE EL TRANSPORTE PÚBLICO

Más de 371,6 millones de pasajeros utilizaron el transporte público en agosto, un 3,3% más que en el mismo mes de 2025, según el INE.

El transporte interurbano contabilizó más de 119,3 millones de viajeros, un 1,5% más en tasa anual. Dentro de esta modalidad, el transporte por autobús registró el mayor incremento, del 5,5%, mientras que el aéreo creció un 2,7%. Por el contrario, el transporte marítimo descendió un 1,4% y el ferroviario retrocedió un 4,6%.

Por su parte, el transporte urbano fue utilizado por más de 231,8 millones de viajeros, un 4,1% más que en agosto del año pasado. El número de usuarios del metro aumentó un 3,3% interanual, mientras que el autobús urbano registró una subida del 4,6%.

Por comunidades autónomas, el transporte urbano por autobús registró los mayores incrementos interanuales en Castilla y León, con un 12,7%; la Región de Murcia, con un 10,2%, y Extremadura, con un 9,9%.

La Comunidad de Madrid fue la única región que registró un descenso en el número de usuarios del autobús urbano, con una caída del 1,5% respecto a agosto de 2025.

AUMENTA EL TRANSPORTE DISCRECIONAL

Más de 20,3 millones de pasajeros utilizaron el transporte especial y discrecional en agosto, un 4,2% más que en el mismo mes de 2025.

Dentro de esta categoría, el transporte especial disminuyó un 1,3%, hasta superar los 5,1 millones de usuarios. El transporte escolar cayó un 6,1% y el laboral, un 1,2%.

Por el contrario, el transporte discrecional, que incluye servicios como los autobuses contratados para excursiones y viajes organizados, aumentó un 6,2% interanual, hasta superar los 15,2 millones de viajeros.