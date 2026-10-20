Tres detenidos por un tiroteo en el que resultó herida una menor en Pulianas (Granada)

Archivo - Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL - Archivo

GRANADA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a tres personas en relación con los graves hechos ocurridos durante la noche del pasado 12 de octubre en Pulianas (Granada), en los que una menor de 17 años resultó herida por arma de fuego.

El principal detenido, un varón de 28 años, está investigado como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa, además de los delitos de lesiones, tenencia ilícita de armas, amenazas y daños.

Los hechos ocurrieron sobre las 23,20 horas del 12 de octubre. Tras recibir una llamada de emergencia a través del 112, varias patrullas de la Guardia Civil se desplazaron hasta un domicilio de Pulianas.

A su llegada, los agentes observaron a un individuo que empuñaba un arma. Fueron los padres de la joven herida quienes advirtieron a los guardias civiles de que precisamente ese hombre acababa de disparar a su hija.

El hombre empuñaba una pistola con ambas manos de manera amenazante, por lo que, ante la gravedad de la situación, los guardias civiles tuvieron que extraer sus armas reglamentarias y ordenar reiteradamente al individuo que depusiera su actitud y arrojara la pistola.

Finalmente, los guardias civiles consiguieron reducirlo y detenerlo y le intervinieron una pistola marca Glock del calibre 9 milímetros parabellum.

Justo antes de la llegada de los agentes, en el lugar se encontraban otros dos individuos, familiares del principal detenido, que habrían huido de la zona mientras proferían amenazas de muerte contra la menor y sus familiares.

La joven, que presentaba una herida por arma de fuego en un hombro, fue atendida por los servicios sanitarios y trasladada al Hospital de Traumatología de Granada con lesiones de carácter grave. Según manifestaron los padres de la menor a los agentes, previamente a la llegada de la Guardia Civil tres personas habían accedido al domicilio de la joven.

Dos de ellas habrían agredido a la pareja de la menor, mientras que el principal detenido habría amenazado con una pistola tanto a la joven como a su madre.

En el transcurso de estos hechos habría efectuado dos disparos. Uno de los proyectiles alcanzó a la menor en un hombro con orificio de entrada y salida y otro impactó en una vivienda de la zona.

El individuo presuntamente habría intentado igualmente disparar contra los padres de la joven, aunque por fortuna el arma se había encasquillado. Hasta la zona se desplazaron otras patrullas cercanas de la Guardia Civil para prestar apoyo a los agentes que estaban interviniendo, dada la gravedad del incidente.

Durante la inspección ocular realizada en el lugar de los hechos, los guardias civiles localizaron un cuchillo y otros indicios derivados del uso de arma de fuego, como casquillos, un cartucho del 9 parabellum y dos proyectiles, efectos que fueron intervenidos para su incorporación a la investigación.

El Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Maracena asumió las diligencias para el completo esclarecimiento de lo sucedido y la localización de los otros dos implicados que habían huido del lugar.

El pasado 15 de octubre, el presunto autor de los disparos fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Granada, que decretó su ingreso en prisión provisional.

Como resultado de las pesquisas desarrolladas desde entonces, en la mañana de este lunes, 19 de octubre, la Guardia Civil detuvo los otros dos implicados, padre y hermano del anterior, de 46 y 26 años respectivamente, que han sido puestos a disposición judicial, habiendo quedado en libertad con cargos. La investigación continúa abierta para el total esclarecimiento de los hechos.