El Tribunal Eclesiástico de Córdoba inaugura el Año Judicial con un acto presidido por el obispo.

CÓRDOBA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La inauguración del Año Judicial del Tribunal Eclesiástico de la Diócesis de Córdoba marca el inicio de sus actividades anuales y ayer martes se llevó a cabo en el Palacio Episcopal esta cita, ante el obispo de Córdoba, Jesús Fernández, para presentar la memoria de actividades y dar cuenta de los casos de nulidad matrimonial y causas eclesiásticas llevadas a cabo.

Según ha informado la Diócesis de Córdoba en una nota el vicario judicial de la Diócesis, Domingo Moreno, fue el encargado de presentar el informe sobre el estado y la actividad del Tribunal durante el año 2025, indicando que "se ha mantenido la dinámica, que ya comenzó con la entrada en vigor del Motu Proprio Mitis Iudex, en relación a las causas de declaración de nulidad de matrimonio que se han presentado en el Tribunal". En términos estadísticos, a lo largo del año 2025 han sido presentadas y admitidas 33 causas de declaración de nulidad de matrimonio.

En cuanto al número de causas resueltas por sentencia judicial, se sitúan en 35, de las cuales 27 se fallaron a favor de la declaración de nulidad y ocho en favor del vínculo, de éstas últimas, seis se encuentran en proceso de apelación en el tribunal competente.

Los capítulos por lo que han sido juzgadas dichas causas de nulidad conyugal "son principalmente el grave defecto de discreción de juicio (c. 1095, 2º) y la incapacidad para asumir las obligaciones esenciales del matrimonio (c. 1095, 3º)".

Por otra parte, en cuanto a la tramitación de las causas, "hemos conseguido cumplir con el plazo establecido en el canon 1473 CIC que, sin merma de la justicia, prescribe que 'todas las causas se terminen cuanto antes' y 'que en el tribunal de primera instancia no duren más de un año'. Es verdad, que algunas causas han sufrido cierto retraso, de dos o tres meses, pero por causas ajenas al funcionamiento del Tribunal, como la dilación producida por algunos demandados a la hora de responder a la demanda o la realización de exhortos a otras diócesis".

Si bien, "otras causas han sido definidas en nueve o diez meses, acortando el plazo anual establecido por el Derecho Universal", la media, no obstante, "se sitúa en torno al año", según ha explicado Domingo Moreno.

GRATUIDAD DEL PROCESO

En el acto, se ha puesto sobre la mesa la gratuidad del proceso. Así, siguiendo "el parecer recomendado por el M.P. Mitis Iudex y recogido en los criterios establecidos en el reglamento interno del Tribunal, se ha concedido una exención total con el correspondiente patrocinio gratuito en una causa, mientras que en otras tres la exención ha sido parcial, con la reducción proporcional en los estipendios, tanto del abogado, como de los peritos".

El vicario judicial ha animado a los miembros del Tribunal Eclesiástico a "continuar creciendo intelectualmente con una apropiada formación jurídico-canónica, que repercutirá en aras de una correcta, beneficiosa y adecuada administración de la justicia".

LECCIÓN INAUGURAL

Tras la intervención de Domingo Moreno, tuvo lugar la lección inaugural, en esta ocasión de forma telemática, titulada 'La prueba pericial en la incapacidad consensual (c. 1095, 3º CIC)', a cargo del juez auditor del Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica en España Antonio José Díe López.

El obispo de Córdoba, Jesús Fernández, por su parte, clausuró esta jornada en la que han estado presentes el mencionado vicario judicial, Domingo Moreno Ramírez; el vicario judicial adjunto, José Manuel Alcaide Borreguero; el deán del Cabildo Catedral, Joaquín Alberto Nieva García, así como jueces diocesanos, defensores del Vínculo, abogados y peritos.

Además, entre las autoridades civiles acudieron el presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, Miguel Ángel Pareja Vallejo; el scretario coordinador de la Audiencia Provincial de Córdoba, José Antonio Guerra Moral, y el decano del Colegio de Abogados de Córdoba, José Carlos Arias López.