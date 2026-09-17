El Trofeo Ciudad de Jaén de culturismo natural reúne este fin de semana a unos 300 competidores de todo el país

Presentación del Campeonato de Culturismo Natural Trofeo Ciudad de Jaén. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Campeonato de Culturismo Natural Trofeo Ciudad de Jaén reunirá, desde este viernes y hasta el próximo domingo, a más de 300 competidores procedentes de todo el país.

El Nuevo Teatro Infanta Leonor acogerá esta competición organizada por la asociación española de la disciplina y Lizard Gym, de la capital jiennense, con la colaboración de los patronatos municipales de Deportes y de Cultura, Turismo, Fiestas y Patrimonio Histórico.

El trofeo será puntuable para el campeoanto nacional de la de culturismo naciona, según se ha destacado este jueves en su presentación, que ha contado con la concejala de Deportes, Beatriz López, y los socios propietarios del citado gimnasio, Juan Luis Barrera y Juan Luis Alcázar.

Esta primera edición reunirá a unos 300 competidores de diferentes puntos de España e incluirá categorías como Men's BB, Men's Classic Physique y Ms Bodybuilding, entre otras.

La edil ha valorado que "la ciudad acogerá por primera vez una competición que, además, es clasificatoria para el Campeonato de España de la modalidad". Al hilo, ha señalado que el Patronato Municipal de Deportes tiene "muy claro que una ciudad deportiva también se construye dando espacio a disciplinas diferentes".

"Y ese es nuestro objetivo, que Jaén se pueda convertir también en escenario de modalidades que quizás hasta ahora no habían tenido tanta presencia en nuestra programación y conseguir con ello una programación mucho más completa, variada y diversa", ha afirmado.

Finalmente, López ha apuntado que este fin de semana "serán de centenares de personas las que visiten" Jaén y ha expresado su deseo de que disfruten de una "ciudad acogedora y que se lleven, sin duda, la mejor imagen posible de ella".

Por su parte, Barrera ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento de Jaén y que la Asociación Española de Culturismo Natural haya querido hacer esta competición en Jaén, donde había "ganas de acogerlo desde hace mucho tiempo".

"Es una verdadera maravilla poder traer un campeonato que ha estado por muchas ciudades y que ahora disfrutaremos en Jaén. Poner en valor la ciudad era uno de nuestros principales objetivos", ha añadido, de su lado, Alcázar.

Las personas interesadas en asistir como público pueden conseguir su entrada en la web https://aecn.es/ o en la sede del Gimnasio Lizard, ubicada en la calle Andrés Segovia 9-11, en horario de 7,00 a 22,00 horas de lunes a viernes y los sábados de 10,00 a 14,00 horas. Tiene un precio de 30 euros por anticipado y 40, en taquilla.