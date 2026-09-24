El TSJA ratifica la condena al SAS por vulnerar la libertad sindical en el Hospital de Jaén

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JAÉN 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado íntegramente la sentencia que condena al Servicio Andaluz de Salud (SAS) por vulnerar el derecho fundamental a la libertad sindical, en su vertiente del derecho a la información, de la organización sindical Satse en el Hospital Universitario de Jaén.

Con esta resolución, el alto tribunal andaluz desestima el recurso presentado por la Gerencia del centro hospitalario y la condena al pago de las costas procesales, tal y como se ha informado desde Satse.

La sentencia, obtenida a través de la asesoría jurídica de Satse Jaén, confirma el fallo previo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Jaén. En él se declara vulnerado el derecho reconocido en el artículo 28.1 de la Constitución Española y se reconoce expresamente el derecho del sindicato a recibir la información que había solicitado a la dirección del hospital.

De este modo, la justicia obliga a la Administración a facilitar la documentación requerida para garantizar el correcto ejercicio de la acción sindical y la representación de los trabajadores.

Desde Satse Jaén han mostrado su satisfacción ante un fallo que consideran un respaldo fundamental para su labor de defensa de los profesionales sanitarios, y han instado a la Gerencia del hospital a entregar la información que se les ha venido solicitando para dar cumplimiento a la resolución judicial.