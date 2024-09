La UCO acoge este jueves y viernes el II Congreso Internacional de Inteligencia Artificial 'De la granja a la mesa'

CÓRDOBA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El II Congreso Internacional de Inteligencia Artificial aplicada a la Cadena Agroalimentaria 'SembraAI: Inteligencia que alimenta el mañana', una cita que conecta la tecnología de vanguardia con la producción de alimentos desde la granja hasta la mesa, se celebrará en el Rectorado de la Universidad de Córdoba (UCO) este jueves y el viernes.

El evento ha sido presentado recientemente por el rector de la UCO, Manuel Torralbo, quien ha recalcado "el triángulo virtuoso de empresas agroalimentarias, conocimiento generado en la UCO a través de la Etsiam, la Cátedra de IA aplicada a la agricultura o la Unidad María de Maetzu --entre otras-- y las instituciones que trabajan por posicionar a Córdoba en el binomio agroalimentación-inteligencia artificial".

Junto a él, el delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta, Francisco Acosta, ha reivindicado que la tecnología llegue a los agricultores y ha indicado que "Córdoba es líder mundial en transferencia tecnológica y del conocimiento al sector agroalimentario".

El II Congreso de Inteligencia Artificial 'SembraAI: Inteligencia que alimenta el mañana' no sólo busca explorar el estado actual de la tecnología, sino también fomentar un diálogo sobre los desafíos éticos, económicos y sociales relacionados con la implementación de la IA en la cadena agroalimentaria.

Se espera que el evento atraiga a más de mil participantes, incluidos tomadores de decisiones, investigadores y profesionales del sector de toda Europa, consolidándose como un foro esencial para el futuro de la agroalimentación en el contexto de la transformación digital. Estará abierto a la presentación de trabajos de investigación por parte de las universidades y centros de investigación, así como por parte de las 'startups' que tengan soluciones de inteligencia artificial aplicada a la cadena agroalimentaria.

Se han presentado más de 50 empresas al concurso de 'startups' y, de ellas, se han seleccionado a las diez que presentarán a un jurado su proyecto. De ahí saldrán las cuatro mejores en las siguientes categorías: Mejor Startup aplicando IA, Solución de IA más sostenible, Startup más innovadora y, como novedad, la Mejor solución de IA para la gestión eficiente del agua.

Participarán 'startups' de todo el mundo, siendo un 75% de ellas de países de la Unión Europea (UE), y, de España, un 50%. Participarán también proyectos de Estados Unidos, Israel y Latinoamérica, según ha explicado el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Europea para la Innovación, Juan Francisco Delgado.

Mientras, la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba, Blanca Torrent, ha comentado que, "cuando hablamos del agroalimentario, hablamos de un sector tradicional, etiqueta que nos perjudica, porque a veces se confunde tradicional con poco innovador".

Sin embargo, "los que nos dedicamos a esto, sabemos que no es así", ha subrayado, para remarcar que "no es posible contar con empresas líderes --como las que colaboran con este congreso--, o superar los 1.200 millones de euros en exportaciones, como hizo la provincia en 2023, si no se invierte en innovación y en tecnología", ha apuntado.

Por su parte, el presidente del Consejo Social de la Universidad de Córdoba, Francisco Muñoz Usano, ha resaltado el papel de la IA para ayudar al sector agro de la provincia, por ejemplo, en análisis de costes o pérdidas en el transporte y la logística.

IMPACTO DEL CONGRESO Y CONCURSO DE 'STARTUPS'

Este congreso, que reunirá a expertos internacionales, académicos y líderes empresariales para discutir y explorar el uso de la inteligencia artificial en la optimización de la cadena agroalimentaria, está organizado por la Fundación Intec y la Universidad de Córdoba, con la financiación del Imdeec, del Ayuntamiento de Córdoba, la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía, así como la Comisión Europea a través de la iniciativa del EDIH, del Digital Innovation Hub Agroalimentario que coordina la Junta de Andalucía.

Cuenta con la colaboración de las empresas agroalimentarias del sector como Covap, Innovasur, Dcoop, la Confederación de Empresarios (CECO), la Cámara de Comercio, Telefónica, Indra, Walmart, Cooperativa La Palma, Grupo Mahou-San Miguel, Tecnalia, Pepsico y el Aula de Software Libre de la UCO.

En España, el uso de la inteligencia artificial en la cadena agroalimentaria ha visto un incremento significativo, con más del 25% de las empresas del sector implementando alguna forma de IA en sus procesos. Este porcentaje es similar a la media europea.

Las tecnologías de IA se utilizan principalmente en áreas como la agricultura de precisión --la IA se utiliza para optimizar el rendimiento de los cultivos, reducir el uso de agua y pesticidas y mejorar la salud del suelo--, gestión ganadera --para monitorizar la salud de los animales, optimizar la alimentación y detectar enfermedades de forma temprana--, procesamiento de alimentos --automatizar tareas, mejorar el control de calidad y desarrollar nuevos productos--, gestión de la cadena de suministro --optimizar la logística, reducir el desperdicio y mejorar la trazabilidad--, venta minorista --personalizar las experiencias de compra, optimizar los precios y gestionar el inventario--.

A escala global, Estados Unidos y China lideran la adopción de la inteligencia artificial en el sector agroalimentario con tasas de implementación del 45% y 50%, respectivamente. Estos países han integrado profundamente la IA en prácticas como la automatización de la recolección, sistemas de gestión basados en datos y optimización de la cadena de suministro.

El programa completo del congreso, que incluye sesiones plenarias, presentación de soluciones y productos IA, B2B con inversores, concurso de 'startups' y presentaciones de estudios de universidades y otros centros de investigación, puede consultarse en la web 'https://www.openaiagrifood.com/programa-1'.