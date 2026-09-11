La UGR activa clases online por la tarde para Ciencias de la Salud en el campus de Ceuta

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GRANADA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Granada (UGR) activará clases online por la tarde en la Facultad de Ciencias de la Salud del Campus de Ceuta durante la primera semana. El objetivo es que cada estudiante, con independencia de que pertenezca inicialmente a un grupo de mañana o de tarde, pueda optar por asistir a la modalidad que considere más adecuada.

Así se desprende de la última actualización del Plan de Contingencia activado por la UGR ante la crisis en Ceuta derivada de la entrada masiva de migrantes del pasado julio, consultado por Europa Press.

A partir de la segunda semana, desde el 28 de septiembre, las clases presenciales que se den en horario de tarde en esta facultad no se extenderán más allá de las 19,00 horas y desde esa hora se impartirán en modalidad online.

El Campus de Ceuta contará asimismo con un total de cuatro vigilantes de seguridad adicionales respecto de la dotación ordinaria. Para concretar el refuerzo de la seguridad de los alrededores, está prevista una reunión el próximo martes en la Delegación del Gobierno en Ceuta, en la que también participarán representantes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

En DETALLE

El plan precisa que en la actividad docente se priorizará la docencia en modalidad presencial, habilitando, cuando resulte necesario, medidas de flexibilización o adaptación de horarios, pero con excepciones.

En la Facultad de Ciencias de la Salud, durante la primera semana de clase --a partir del 22 de septiembre-- la docencia será cien por cien presencial por la mañana, mientras que en el horario de tarde será completamente online.

A partir de la segunda semana (desde el 28 de septiembre), coincidiendo con el comienzo de la alternancia entre clases teóricas y prácticas, se retomará la presencialidad de acuerdo con la organización académica de las diferentes asignaturas.

Dado el carácter clínico-sanitario de las prácticas de la mayoría de las asignaturas del Grado en Enfermería, la asistencia presencial a dichas actividades tendrá carácter obligatorio.

En relación con el horario de tarde, las clases presenciales comenzarán a las 15,00 horas y se desarrollarán hasta las 18,30 o 19,00 horas, momento a partir del cual el resto de las clases teóricas previstas en la jornada se impartirán en modalidad online.

En la Facultad de Educación, Economía y Tecnología, como criterio general, las actividades docentes se desarrollarán en modalidad presencial. No obstante, el centro está trabajando en la posible realización de ajustes y modificaciones de horarios cuando las circunstancias académicas u organizativas así lo hagan recomendable.

Como medida de carácter transversal aplicable al estudiantado de ambas facultades, se reconoce la posibilidad de solicitar el reconocimiento del derecho a evaluación final única al amparo del presente Plan de Contingencia.

BIENESTAR PSICOLÓGICO

Además, se habilitan dos líneas telefónicas directas destinadas a la atención de demandas psicológicas de los miembros de la comunidad universitaria del Campus de Ceuta. En ellas se ofrecerá una primera respuesta profesional ante situaciones de malestar psicológico, orientación y apoyo y, cuando resulte necesario, permitirán activar los mecanismos de intervención o derivación a recursos especializados.

A ello se suman grupos de soporte, programas de gestión del estrés y un protocolo de derivación prioritaria a atención psicológica especializada para aquellos casos en los que los profesionales que realizan la atención inicial en el Campus detecten la necesidad de una intervención psicológica urgente, entre otros recursos.