La Junta invierte tres millones de euros en el asfaltado de 13 kilómetros de la Autovía Jerez-Los Barrios

El consejero de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz-Atanet, en las obras de asfaltado en la A-381. - JUNTA DE ANDALUCÍA

MEDINA SIDONIA (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía ha iniciado este mes la renovación del firme de la Autovía Jerez-Los Barrios, cuyas obras, con tres millones de inversión del Plan Extraordinario de Asfaltado de la Junta de Andalucía, con el que se actuará 13 kilómetros de la autovía, ha visitado el consejero de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz-Atanet.

Según ha indicado la Junta en una nota, Muñoz-Atanet, que ha estado acompañado en esta visita por la delegada territorial de Fomento en Cádiz, Carmen Sánchez, ha informado de que esta misma semana se está actuando en dos tramos de la autovía, situadas en Puerto Real, a la altura de El Pedroso (kilómetros 19 al 22) y en Alcalá de los Gazules (del kilómetro 50 y 52).

"Se está poniendo todo el esfuerzo para la mejora de esta autovía y tratando que afecte lo menos posible a los usuarios, actuando sobre todo en tramos concretos", ha afirmado el consejero, que ha añadido que esta obra es "de las de mayor importe que se está realizando en la provincia de Cádiz, junto al arreglo de la carretera de Arcos-Espera, dentro del Plan Extraordinario de Firmes, que incluye una partida de más de 22 millones de euros para las carreteras gaditanas".

Las actuaciones previstas contemplan el fresado del firme y la reposición del pavimento en diferentes tramos de la vía 13 kilómetros y los trabajos se están realizando en horario diurno y utilizando un transfer, en el que se incluye una vía alternativa de dos sentidos en un carril para paliar, en la medida de lo posible, los inconvenientes ocasionados a los usuarios de la carretera, según ha explicado la Junta.

Asimismo, ha apuntado que la actuación se irá alternando por tramos de forma simultánea para tratar de afectar lo menos posible a la principal vía de comunicación con el Campo de Gibraltar. Estos trabajos se suman las labores de mantenimiento y reconstrucción del firme que se realizaron el año pasado en esta autovía, valoradas en 1,5 millones de euros.

Por su parte, el consejero ha incidido en que la Junta está acometiendo este año "la mayor actuación en firmes de la historia" con este Plan Extraordinario de Asfaltado, que contempla más de 150 millones para actuar en más de 1.000 kilómetros de carreteras.

Igualmente, ha recordado que, en paralelo, se sigue trabajando con maquinaria pesada y un gran importante de efectivos en el kilómetro 28 de la autovía, donde se está realizando una obra de emergencia valorada en más de diez millones de euros dentro del Plan Andalucía Actúa para estabilizar una ladera que se vio gravemente dañada durante las lluvias de principios de año. En ese sentido, ha recordado que "el Gobierno de Juanma Moreno está dando respuesta a los daños ocasionado por el tren de borrasca con un plan del que ya se han ejecutado 114 millones de euros".