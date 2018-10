UGT-A, que actuó dentro del "marco de la ley", pide respetar la presunción de inocencia en la nueva pieza de los ERE

Actualizado 29/06/2017 14:41:59 CET

SEVILLA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT Andalucía ha defendido este jueves su actuación dentro del marco de la ley en relación al expediente Faja Pirítica y ha pedido que se respete la presunción de inocencia para los incluidos como investigados en el último auto de la juez Núñez Bolaños en el que abre investigación a 25 personas, algunos miembros de la asociación Faja Pirítica de Huelva, entre ellos, al ex secretario general de UGT Andalucía Manuel Pastrana.

Así lo ha señalado el sindicato en un comunicado tras el auto de la juez María Núñez Bolaños en el que ha abierto una nueva pieza separada en relación con las ayudas sociolaborales concedidas durante la crisis de la minería de la Faja Pirítica de Huelva y donde ha incluido como investigados en la misma a dos ex altos cargos que formaban parte del Gobierno de José María Aznar en 2003, a seis ex altos cargos de la Junta y a los ex secretarios generales de UGT-A, Manuel Pastrana, y de CCOO-A, Francisco Carbonero.

De esta manera, UGT-A ha expresado su respeto a la justicia y ha solicitado que se respete la presunción de inocencia para que se conserve "la honorabilidad de las personas hasta que la justicia determine la existencia o no de responsabilidades en una sentencia firme".

En este sentido, el sindicato ha precisado que Pastrana formó parte de la asociación Faja Pirítica de Huelva "exclusivamente por su condición de máximo representante institucional del sindicato en Andalucía frente a las administraciones públicas centrales y autonómica".

Además, ha destacado que el conjunto de actuaciones desarrolladas por el sindicato en relación al expediente Faja Pirítica se han llevado a cabo "única y exclusivamente" de acuerdo a los protocolos suscritos entre ambas administraciones públicas en 2002 y "en cumplimiento estricto" de los mismos y dentro del "marco de la ley".

"En ningún caso UGT impuso ni aseguradoras ni intermediarios, además la selección de las aseguradoras se realizó por parte de la Administración", ha cerrado.

Cabe recordar que en un auto fechado el día 26 de junio, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez de Instrucción número 6 de Sevilla incluye en esta nueva pieza separada de los ERE a la ex secretaria general de Empleo y la ex directora general de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Carmen de Miguel García y Soledad Córdova Garrido, respectivamente.

Asimismo, y por las ayudas concedidas en 2003 a los trabajadores de cinco compañías mineras de la Faja Pirítica, la juez acuerda investigar a los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández; al exviceconsejero del ramo Agustín Barberá, y a los ex directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Daniel Alberto Rivera y Juan Márquez, además de a diez sindicalistas, cinco trabajadores incluidos como 'intrusos', un abogado y un mediador de seguros.