UGT-A advierte de que la brecha salarial "sigue penalizando a las mujeres" y reclama "medidas urgentes"

SEVILLA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT en Andalucía ha presentado este viernes el informe 'Brecha 5.0. Error del Sistema', un análisis sobre la desigualdad salarial entre mujeres y hombres que confirma que la brecha retributiva continúa siendo uno de los principales problemas estructurales del mercado laboral andaluz. Así, el sindicato ha advertido de que la brecha salarial "sigue penalizando a las mujeres", al tiempo que ha reclamado "medidas urgentes" para corregir un "error del sistema".

De esta manera, el sindicato ha alertado de que, pese a los avances registrados en los últimos años, las mujeres "siguen percibiendo salarios inferiores, concentrándose en empleos más precarios y con menor reconocimiento económico, lo que repercute directamente en sus condiciones laborales y en sus futuras pensiones", según ha afirmado en una nota de prensa.

Durante la presentación del informe, la secretaria de Igualdad de UGT Andalucía, Rosa Guerra, ha señalado que "la brecha salarial en Andalucía en el 16,14%, una cifra ligeramente superior a la media estatal, que se sitúa en el 15,74%, y refleja una diferencia media de 4.781 euros anuales entre los salarios de hombres y mujeres".

Para UGT Andalucía, estos datos "evidencian que la desigualdad persiste a pesar de la evolución positiva registrada en los últimos años y que sigue estando vinculada a factores estructurales" como la segregación ocupacional, la parcialidad involuntaria y la desigual distribución de las responsabilidades de cuidados.

El informe refleja que las mujeres representan el 75% del empleo a tiempo parcial en Andalucía y que su presencia se concentra mayoritariamente en el sector servicios, donde se encuentra el 89% del empleo femenino, mientras que sectores tradicionalmente mejor remunerados, como la industria o la construcción, siguen estando claramente masculinizados.

"Las mujeres no solo cobran menos, sino que acceden en menor medida a los puestos mejor pagados y con mayor estabilidad", ha afirmado la responsable sindical.

El documento también pone el foco en la desigualdad en el acceso al empleo. Las mujeres representan más del 61% del paro registrado en Andalucía y mantienen tasas de actividad y empleo inferiores a las de los hombres, lo que limita sus oportunidades profesionales y amplía la distancia económica entre ambos sexos.

Según UGT Andalucía, esta situación se agrava especialmente en determinados momentos de la vida laboral, ya que la brecha salarial aumenta de forma significativa entre los 35 y los 54 años, coincidiendo con las etapas en las que las mujeres asumen mayoritariamente las responsabilidades familiares y de cuidados.

El análisis territorial del informe revela además que la desigualdad salarial presenta importantes diferencias entre provincias andaluzas, situándose las mayores brechas en Huelva (26,58%), Cádiz (26,26%) y Sevilla (23,67%), lo que evidencia la necesidad de adoptar medidas adaptadas a la realidad económica y laboral de cada territorio.

Por su parte, la técnica de la secretaría de Igualdad de UGT Andalucía, Vera Martín, ha reconocido que "las subidas del Salario Mínimo Interprofesional han contribuido a reducir parcialmente la brecha salarial, ya que las mujeres son mayoría en los tramos salariales más bajos", pero ha advertido de que "esta mejora no es suficiente si no se actúa sobre las causas profundas de la desigualdad".

En este sentido, ha defendido la importancia de reforzar la transparencia retributiva, los registros salariales, las auditorías de igualdad y la negociación colectiva como herramientas fundamentales para detectar y corregir discriminaciones en los centros de trabajo.

El informe también ha advertido de que la desigualdad salarial tiene consecuencias a largo plazo, reflejándose en una brecha en las pensiones que en Andalucía alcanza el 19,51%, lo que demuestra que las diferencias salariales acumuladas durante la vida laboral terminan trasladándose a la jubilación.

Para UGT Andalucía, esta realidad evidencia que la lucha contra la brecha salarial "no es solo una cuestión de igualdad, sino también de justicia social y de sostenibilidad económica".

BRECHA POR SECTORES

Por otro lado, la responsable de igualdad de FeSMC UGT Sevilla, Manoli Ortiz, ha señalado que la brecha salarial sigue estando muy vinculada a la precariedad laboral que afecta especialmente a las mujeres, ya que la temporalidad y la parcialidad recaen mayoritariamente sobre ellas y, en muchos casos, no son una elección voluntaria.

"Esta situación provoca que la brecha salarial pueda alcanzar hasta el 22%, con salarios medios femeninos que rondan los 15.000 o 16.000 euros anuales y sectores altamente feminizados, como el comercio, la hostelería o los cuidados, donde las diferencias salariales siguen siendo muy elevadas", ha explicado.

Ortiz ha subrayado además que la desigualdad responde a causas estructurales, como la mayor carga de cuidados que asumen las mujeres, su menor presencia en puestos de responsabilidad y la infravaloración del trabajo en los sectores de servicios.

"La digitalización y la automatización están suponiendo un riesgo añadido para el empleo femenino en actividades muy feminizadas, lo que puede agravar aún más la desigualdad y trasladar sus efectos a las pensiones futuras", ha advertido, reclamando cambios estructurales y una valoración más justa del trabajo de cuidados y servicios.

Además, la secretaria de Igualdad de Servicios Públicos de UGT Andalucía, Ana Isabel Jiménez, ha destacado que las administraciones públicas ofrecen condiciones laborales más estables y facilitan la conciliación, lo que explica que más del 58% de su plantilla esté formada por mujeres.

No obstante, ha advertido que "la segregación horizontal sigue siendo una realidad, ya que la presencia femenina se concentra principalmente en educación, sanidad y cuidados, mientras que en ámbitos como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o las Fuerzas Armadas apenas alcanza el 16,63%".

Además, ha señalado que el techo de cristal continúa limitando el acceso de las mujeres a puestos directivos y de mayor responsabilidad.

Jiménez ha subrayado que la brecha salarial persiste también en los servicios públicos, con diferencias importantes según sectores, alcanzando el 23,80% en sanidad y servicios sociales.

"En Andalucía las mujeres perciben de media 4.370 euros menos al año que los hombres, lo que supone una brecha del 16,14%, superior a la media estatal", ha explicado, reclamando medidas como auditorías salariales obligatorias, refuerzo de la negociación colectiva, planes de igualdad efectivos y formación específica en igualdad para avanzar hacia una estructura salarial más justa y transparente.

Por su parte, el secretario general de UGT FICA Andalucía, José Manuel Rodríguez Saucedo, ha señalado que la brecha salarial presenta grandes diferencias según los sectores y está directamente relacionada con la presencia de mujeres en ellos.

"En actividades como la agricultura o la industria extractiva la diferencia salarial alcanza el 34,5%, mientras que en la industria manufacturera se sitúa en torno al 28,7%, lo que demuestra que los sectores más feminizados siguen siendo los peor remunerados y muy vinculados al salario mínimo interprofesional", ha explicado.

En este sentido, ha advertido de que, aunque el SMI ha aumentado en los últimos años, la absorción y compensación de complementos salariales en algunos convenios impide que esa subida se traduzca en una mejora real de los ingresos.

Rodríguez Saucedo ha reclamado medidas concretas para reducir la desigualdad salarial, entre ellas la creación de un observatorio que evalúe el impacto real de los planes de igualdad tras varios años de aplicación, así como un mayor control por parte de la Inspección de Trabajo.