UGT-A avisa de que el crecimiento empresarial debe traducirse en una mejora efectiva de las condiciones laborales

Imagen de archivo de una mujer realizando trabajos de construcción. - 5WS

SEVILLA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

UGT Andalucía ha valorado positivamente los datos de sociedades mercantiles correspondientes al mes de julio, que reflejan un cambio de tendencia tras tres meses consecutivos de descensos en la creación de empresas. No obstante, el sindicato ha avisado de que el crecimiento empresarial debe traducirse en una mejora efectiva de las condiciones laborales y en una transformación del modelo productivo andaluz.

Según ha informado UGT Andalucía en una nota, los datos analizados por el sindicato a partir de las cifras del INE, durante julio se constituyeron en la comunidad 1.786 sociedades mercantiles, lo que representa un incremento interanual del 0,85%. Andalucía se sitúa así como la tercera comunidad autónoma con mayor creación de sociedades, solo por detrás de Madrid, con 2.535, y Cataluña, con 2.272.

El incremento supone además romper con la tendencia negativa registrada en junio, cuando la creación de sociedades había descendido un 1,74% en términos interanuales. Sin embargo, el crecimiento andaluz continúa siendo inferior al registrado en el conjunto del país, donde la creación de sociedades aumentó un 2,24%. Las nuevas empresas andaluzas representan el 16,02% del total nacional.

Asimismo, el comportamiento de las disoluciones también ofrece un dato positivo. En julio se disolvieron 265 sociedades mercantiles en Andalucía, un 4,33% menos que en el mismo mes de 2025. Esta evolución contrasta con el conjunto de España, donde las disoluciones aumentaron un 9,09%.

A pesar del descenso, Andalucía continúa siendo la segunda comunidad autónoma donde más sociedades se disuelven, únicamente por detrás de Madrid. De las 265 empresas desaparecidas, 222 se disolvieron voluntariamente, 21 por fusión y 22 por otras causas.

En la comparación mensual, las 1.786 sociedades creadas representan un descenso del uno por ciento respecto a junio. Por provincias, Málaga lideró la creación empresarial con 630 nuevas sociedades, seguida de Sevilla con 428. Entre ambas concentraron el 59% de todas las sociedades constituidas en Andalucía durante julio. Jaén, con 51, y Huelva, con 62, registraron las cifras más bajas

También se produjo una importante reducción mensual de las disoluciones: las 265 registradas suponen un 18,96% menos que en junio, cuando fueron 327. Málaga, con 97, y Sevilla, con 79, fueron las provincias con mayor número de sociedades extinguidas.

En lo que va de año, Andalucía acumula un crecimiento neto de 13.216 sociedades mercantiles, resultado de las 16.136 empresas constituidas frente a las 2.920 disueltas. Otro de los datos destacados es el capital medio suscrito por las nuevas sociedades. En Andalucía alcanza los 61.858 euros, claramente por encima de la media española, situada en 41.669 euros. De hecho, Andalucía es la segunda comunidad con mayor capital medio suscrito del país.

En este sentido, UGT-A ha avisado de que esta elevada cifra no debe interpretarse automáticamente como un fortalecimiento generalizado de las pymes y microempresas. "El informe señala que determinadas inversiones de gran volumen, especialmente vinculadas a proyectos inmobiliarios, turísticos o logísticos, pueden elevar considerablemente el promedio", ha detallado.

UGT EXIGE REINDUSTRIALIZACIÓN Y EMPLEOS CON DERECHOS

Para UGT-A, los datos son positivos porque rompen la tendencia negativa iniciada en abril, después de tres meses consecutivos de caídas en la constitución de sociedades, y coinciden con una reducción de las disoluciones respecto al año anterior. Sin embargo, considera que estos resultados no pueden ocultar las debilidades estructurales del tejido productivo andaluz. "Buena parte de la actividad continúa concentrándose en sectores como el inmobiliario, el comercio y la hostelería, tradicionalmente asociados a problemas de temporalidad, bajos salarios y precariedad".

Por ello, el sindicato ha pedido una reindustrialización urgente de Andalucía y una apuesta decidida por sectores de alto valor añadido, para evitar que el crecimiento económico dependa fundamentalmente del sector servicios. "El objetivo debe ser que la creación de empresas genere también empleo estable, derechos laborales y salarios que permitan desarrollar proyectos de vida dignos", ha explicado.

Igualmente, el sindicato ha puesto el foco en la desigualdad de género en el ámbito empresarial. Según los datos recogidos en el informe, apenas el 18,7% de las empresas fueron constituidas exclusivamente por mujeres, que además continúan especialmente concentradas en sectores tradicionalmente feminizados, como la educación y los cuidados.

Por tanto, ha pedido que el aumento de los beneficios y de las ampliaciones de capital tenga también reflejo en las condiciones de las plantillas mediante convenios colectivos justos, reducción de la brecha salarial y políticas reales de conciliación.

Por último, "la riqueza de Andalucía se genera por su clase trabajadora y es imprescindible que el crecimiento empresarial repercuta directamente en el bienestar, la igualdad y la seguridad laboral de los trabajadores", ha concluido el sindicato.