UGT-A avisa de que la siniestralidad laboral "se dispara": "Continúa sin cumplirse la normativa en prevención de riegos"

SEVILLA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT en Andalucía ha advertido este viernes de la mortalidad por accidente de trabajo "se dispara" y ha asegurado que "se continúa incumpliendo la normativa en materia de prevención de riesgos laborales".

En un comunicado, el sindicato señala, según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social y por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, que hasta el mes de agosto se han producido 69.956 accidentes de trabajo con baja, lo que supone un 0,36% más respecto al mismo periodo del pasado año, siendo el 16,95% del total de accidentes de trabajo que se producen en España.

De esos 69.956 accidentes de trabajo, 734 han sido de carácter grave, siendo el 23,07% del total de accidentes graves producidos en el país, es decir, casi uno de cada cuatro accidentes graves que ocurren en España, se producen en Andalucía.

Además, un total de 88 personas han fallecido en el trabajo en Andalucía en los primeros ocho meses del año, un 11,39% más respecto al año pasado (79) y exactamente el mismo número de fallecidos que en 2022, siendo el 17,67% del total de accidentes de trabajo mortales en España.

El sindicato advierte del aumento de los accidentes laborales acumulados hasta el mes de agosto. "Observamos con preocupación el repunte que se está produciendo principalmente en los accidentes de trabajo mortales, cuyo incremento ya no solo ocurre por los accidentes mortales 'in itinere', sino también por los que se producen en jornada", ha detallado.

Ha manifestado que esta cifra " sigue siendo inaceptable y urge tomar medidas más efectivas ante esta lacra que no cesa". En este sentido, ha detallado que en el análisis de la estadística de sanciones en materia laboral en Andalucía, facilitada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, con datos hasta junio del 2024, se han realizado 2.917 sanciones en materia de Prevención de Riesgos Laborales (2.452 sin que se haya producido accidente laboral y 465 con accidente de trabajo), un 0,44% menos respecto al mismo dato del pasado año.

De las 465 sanciones interpuestas por accidente de trabajo, 459 han sido sanciones graves causadas por 17 accidentes de trabajo mortales, cuatro accidente laboral muy grave y 143 accidentes de trabajo graves, entre otros. También destacar que se han producido 118 sanciones muy graves en materia de prevención de riesgos laborales.

"Esto no hace más que demostrar que se continúa incumpliendo la normativa en prevención de riesgos laborales por parte de las empresas o si se cumple, es de manera testimonial, con el objetivo de evitar multas", ha subrayado. Ante esta situación, insiste en que se debe cumplir la legislación "a rajatabla" por parte de las empresas.

Sigue reivindicando la creación de una figura similar a la del delegado territorial de prevención de riesgos laborales a nivel estatal, lo que ayudaría, "sin duda a mejorar en las pymes de España que no tiene representación sindical".

"Insistimos en que hay que dotar de más recursos humanos y material a la Inspección de Trabajo, para que controle el cumplimiento de las normas y a la Fiscalía de Salud Laboral, para que investigue y depure responsabilidades", ha añadido. Además, el sindicato se personará como acusación popular en aquellos procedimientos judiciales iniciados por posible responsabilidad empresarial penal en los accidentes de trabajo con resultado de muerte y en los graves.

Por último, propone que se habilite a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como "auxiliares o colaboradores" de la Inspección de Trabajo en el cumplimiento preventivo, cuando se constaten situaciones constitutivas de infracciones graves o muy graves.

ACCIDENTES DE TRABAJO EN JORNADA

En Andalucía se han producido un total de 59.813 accidentes de trabajo en jornada, lo que supone un leve descenso del -0,06% con respecto al pasado año. En Andalucía se producen el 16,79% del total de accidentes de trabajo en jornada del país.

De los 59.813 accidentes de trabajo en jornada, 559 han sido con carácter grave (2 más que el pasado año) y 70 con resultado de muerte del trabajador/a (1 más que el pasado año).

En cuanto a la desagregación por sexo, el 72,2% de los accidentes en jornada con baja afectaron a varones y el 27,8% a mujeres. Los accidentes mortales en jornada se produjeron todos en hombres.

La principal causa de accidente con baja en jornada en Andalucía son los golpes contra objetos inmóviles, trabajador en movimiento, con 18.860 accidentes de trabajo en jornada (31,53% del total) seguidos por los sobreesfuerzos físicos sobre el sistema musculo esquelético con 14.955 accidentes de trabajo en jornada (25% del total).

ACCIDENTES DE TRABAJO 'IN ITINERE'

Hasta el mes de agosto se han producido un total de 10.143 accidentes con baja 'in itinere', de los cuales 175 fueron graves y 18 con resultado de muerte del trabajador/a. En comparación con el pasado año, se han producido ocho accidentes graves más y también se ha incrementado el número de accidentes mortales 'in itinere' (8 accidentes mortales más). En Andalucía se producen el 17,96% del total de accidentes 'in itinere' del país.

En cuanto a la desagregación por sexo, el 51% de los accidentes 'in itinere' con baja afectaron a mujeres y el 49% restante afectó a varones. De los 18 accidentes mortales, once se produjeron en varones y siete en mujeres.

ACCIDENTES DE TRABAJO MORTALES

En total se han producido 88 accidentes mortales en Andalucía hasta el mes de agosto, nueve personas más que en el mismo periodo del 2023, esto supone un aumento del 11,39%. Durante la jornada de trabajo han muerto 70 personas, 1 más que el pasado año (+1,45%) y 18 personas han muerto en accidentes 'in itinere', ocho más que el pasado año (+80,00%).

Entre las personas asalariadas se registraron un total de 82 accidentes mortales, 14 más que en el mismo periodo del año anterior (+20,6%). En cuanto a los trabajadores por cuenta propia se produjeron 5 accidentes mortales menos, siendo un total de seis en este periodo frente a los once producidos el pasado año.

Si se analiza las causas de los accidentes mortales durante la jornada de trabajo, la primera de ellas son los infartos y derrames cerebrales con 24 accidentes, siendo el 34,28% del total de accidentes mortales en jornada, no obstante, ha disminuido su peso relativo con respecto al 2023, que suponía el 39,13% en ese año.

Según la distribución de la siniestralidad por provincias, Almería y Málaga son las que registran una mayor mortalidad laboral, con 15 fallecidos en accidente de trabajo, seguidas de Jaén, con 13, y Sevilla, con doce. En cuanto al lugar en el que se ha producido el accidente de trabajo, Málaga, con doce; Almería, con once, y Cádiz, Jaén y Sevilla, con diez.

INCIDENCIA ACCIDENTES DE TRABAJO EN JORNADA

En Andalucía se registran 239,36 accidentes de trabajo en jornada por cada cien mil trabajadores por encima del dato nacional (219,3) y por debajo del índice de incidencia hasta el pasado mes de julio (240,96). Este dato ha disminuido con respecto al mismo periodo del año pasado (-2,63%).

Por sectores de actividad, la construcción (con un decremento del 3,21%), seguida de la Industria (con una disminución del 1,05%) son las que presentan unos mayores índices de incidencia. El menor índice de incidencia se da en el sector servicios (con un descenso del 2,72%). El mayor índice de incidencia mortal se produce en construcción (1,02).

Hasta el mes de septiembre (último mes con datos oficiales) se han comunicado un total de 1.171 partes de enfermedades profesionales en Andalucía con 2.899.000 trabajadores asalariados (EPA II Trimestre 2024). Andalucía aglutina el 15,72% del total de trabajadores asalariados del país, pero solo se declara el 5,75% de los 20.353 partes de enfermedades profesionales que se declaran en España.