UGT-A, CCOO-A y CSIF-A se concentran ante la Consejería de Industria por la "mala gestión" de la dirección de Veiasa.

SEVILLA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Industria, Construcción y Agro de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT-FICA), CCOO-A y CSIF-A se han concentrado este martes, 7 de noviembre, en la sede de la Consejería de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía como consecuencia de la "mala gestión" de la dirección de Veiasa.

En un comunicado conjunto, los sindicatos han señalado que, a pesar de haber hecho un esfuerzo la parte social por el diálogo, los representantes sindicales se han encontrado con la imposibilidad de llegar a acuerdos para mejorar las condiciones laborales de la plantilla.

La viceconsejera de Industria, Ana María Vielba, ha trasladado a los sindicatos, al presenciar la concentración, su compromiso de crear un grupo de trabajo y un calendario de reuniones con la mayor brevedad, en la que trabajarán centrales sindicales y la Consejería, sin la participación de la empresa. Asimismo, le ha sido trasladado un documento con las reivindicaciones.

Entre las reivindicaciones que reclama la plantilla de Veiasa, destacan que no se respeta el acuerdo de cargas máximas de trabajo firmado en el Sercla el 22 de enero de 2021, habiendo centros de trabajo donde, de forma sistemática, el personal tiene que realizar más inspecciones de las acordadas, finalizando la jornada fuera de su horario, y por tanto, trabajando tiempo extra, lo que dificulta la conciliación de la vida laboral y personal.

Además, a día de hoy la empresa sigue sin haber actualizado la guía de permisos ni el aplicativo donde el personal debe solicitar los mismos, por lo que a pesar de que la empresa dice estar aplicando los permisos aprobados en el Real Decreto Ley 5/2023, de 28 de junio, la realidad es bien distinta, dándose casos donde el personal ha tenido problemas en la solicitud de alguno de los permisos, así como en su aplicación.

Por otra parte, la plantilla sigue reclamando la convocatoria de la mesa negociadora del Plan de Igualdad de Veiasa, donde se negocie el nuevo plan, al estar el anterior caducado su vigencia, puesto que desde hace varios años estamos viendo, según apuntan los sindicatos, cómo la empresa se dedica a dejar morir el servicio de Metrología, un servicio que "vital" y de "suma importancia" para la ciudadanía de nuestra comunidad autónoma.

Como una consecuencia más de la "mala planificación" del área de producción de la empresa, se han realizado en este año varios desplazamientos de personal de unas provincias a otras para prestar el servicio de ITV. La empresa alegó, tanto en mesa negociadora como en reunión con la viceconsejera que estos desplazamientos eran voluntarios, aunque posteriormente matizaban y se deshacían de lo dicho, demostrando que muchos de estos desplazamientos han obligado a personal a estar semanas enteras desplazados en otras provincias de forma obligada, ocasionando perjuicios en sus vidas familiares y personales, han destacado.

Respecto al personal fijo discontinuo, la centrales explican que desde la creación de este nuevo tipo de contrato en la empresa en este año 2023, no han cesado la "falta de empatía e incompetencia" de la empresa con este personal, ofreciéndoles para este año 2023 contratos que se han demostrado no se ajustaban a las necesidades reales de la empresa. A pesar de ello, la dirección sigue "empeñada" en repetir sus errores para el próximo año 2024, volviendo a ofrecer contratos que no se ajustan a la realidad a estos compañeros.

La plantilla de Veiasa denuncia también la "falta de contratación" de personal administrativo y técnico, así como problemas continuados de mantenimiento con maquinaria de los centros de trabajo, sistemas de hidroclimatización o aire acondicionado de oficinas, entre otros.

Asimismo, los "continuados problemas" en el mantenimiento de las estaciones de ITV han provocado incluso que la cadena se rompa por el eslabón más débil, cesando la empresa de su cargo al jefe de mantenimiento, para así la dirección de la empresa "lavarse las manos", siguiendo la política de anteponer la producción a cualquier reparación o mantenimiento de las instalaciones, lo que provoca graves problemas en el funcionamiento diario de las distintas estaciones de ITV de Andalucía.

Por último, las organizaciones sindicales han lamentado que a día de hoy sigue sin haberse puesto en marcha el concurso de traslados, se niega la posibilidad de una prejubilación o jubilación parcial con contrato relevo, hay falta de formación específica al personal e incumplimiento del compromiso para promocionar al personal a mínimo Nivel C, entre otras cuestiones.