UGT y CCOO denunciarán ante la Fiscalía la muerte de un trabajador en Padul (Granada)

GRANADA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT y CCOO denunciarán ante la Inspección de Trabajo y la Fiscalía por posible ausencia de medidas de seguridad la muerte de un trabajador de 42 años este pasado martes al caer de una obra mientras realizaba tareas de estructura sobre un encofrado en Padul (Granada), sufriendo un traumatismo en la cabeza que le ha costado la vida.

Delegados de ambos sindicatos se han concentrado este miércoles en repulsa por este accidente laboral, el cuarto ocurrido en la provincia en lo que va de año.

La secretaria general de CCOO hábitat de Granada, María Angustias Díaz, ha señalado que, en este caso, el encofrado no estaba protegido y que el trabajador estaba poniendo una bovedilla cuando se precipitó. Carecía de la protección colectiva necesaria, pues no había una red o barandilla; así como de la individual, en tanto que no llevaba arnés de seguridad.

"De haber existido cualquiera de estas medidas de seguridad, esta muerte se habría evitado", ha aseverado Díaz, afirmando que la empresa en la que trabajaba "es muy conocida en la zona". "Es una empresa pequeña donde no hay inversión en prevención de riesgos laborales ni representación sindical que proteja a los empleados".

Por ello, ha exigido al Gobierno andaluz que provincialice y detalle en profundidad el Plan de Choque contra la Siniestralidad Laboral en Andalucía para cumplir el objetivo principal, que es reducir la incidencia de la siniestralidad, especialmente los accidentes graves, muy graves y mortales.

Por su parte, el secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT Granada, Francisco Ruiz-Ruano, ha indicado que el sindicato va a denunciar este accidente laboral frente a la Inspección de Trabajo y la Fiscalía para que se determinen las circunstancias de lo ocurrido, y se investiguen si ha existido falta de medidas de seguridad.

El ugetista considera una prioridad acabar con la lacra de la siniestralidad laboral de manera urgente, por lo que UGT va a continuar con la denuncia y la movilización, "como armas que tienen los trabajadores para acabar con esta lacra, individual, familiar y social que son los accidentes de trabajo", y ha finalizado reclamando tanto a los empresarios como a la Administración "voluntad a la hora de cumplir y hacer cumplir la Ley de Prevención y erradicar la siniestralidad laboral".