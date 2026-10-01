UGT-A y CCOO-A exigen una dependencia sin listas de espera en las concentraciones por el Día de las Personas Mayores

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y UGT en Andalucía han exigido una dependencia sin listas de espera en las concentraciones celebradas este jueves en las ocho provincias de la comunidad con motivo del Día de las Personas Mayores.

De esta manera, la federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO de Andalucía ha salido a las calles de toda Andalucía para alertar de que la población mayor andaluza "se encuentra por debajo de la media estatal en todos los parámetros de calidad de vida", por lo que el sindicato ha exigido la "creación inmediata" de 2630 plazas de residencias para erradicar las listas de espera y "acabar con el colapso del sistema".

Así, el secretario general de la federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO de Andalucía, Alfonso Vidán, que ha participado en la concentración de Málaga, ha criticado que "en todos los parámetros que certifican la calidad de vida de las personas mayores, estamos por debajo de la media española".

De esta manera, el sindicato ha señalado que la esperanza de vida media en Andalucía está dos años por debajo, en la atención a la dependencia duplicamos con creces el plazo legal de 180 días que exige la ley para resolver los expedientes de dependencia y en las residencias no cabe una persona más. De igual modo, Vidán ha señalado que "una de cada cinco personas mayores vive en una situación de soledad no deseada", ante lo que ha reclamado una mayor apuesta por los centros de participación activa, que, según ha manifestado "están funcionando por debajo de sus posibilidades".

"La situación actual conlleva que muchos centros de día cierren a mediodía, durante los fines de semana y en verano, de manera que se fomenta una situación que queremos combatir, para que las personas que viven solas no pierdan recursos sociales en manos del Gobierno de Andalucía para para salir de ese problema", ha afirmado.

El dirigente sindical ha insistido en que "las reivindicaciones que tenemos son que se cumpla la Ley de Plazos de la de la Ley de Dependencia y que se clarifique el copago de los ciudadanos y de las ciudadanas que pagan por considerarse parte de esa prestación".

De igual modo, ha recalcado la urgencia de que se creen inmediatamente 2630 plazas de residencia que son necesarias para quitar las listas de espera y que se convoquen los consejos de mayores andaluz y provinciales, que se llevan años sin funcionar.

"Lo que pedimos es que se tenga en cuenta que las personas que hoy tienen más de 65 años, contribuyeron o contribuimos a seguir levantando este país, y no podemos quedar por más tiempo en el olvido del Gobierno andaluz", ha concluido.

Por su parte, desde UGT Andalucía han reivindicado el derecho de este colectivo a vivir con dignidad, autonomía, seguridad y plenos derechos, y para reclamar "unos servicios públicos capaces de dar respuesta a las necesidades de una población cada vez más envejecida".

En Sevilla, UGT ha participado en la manifestación que ha recorrido las calles de la capital hasta la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, en la Plaza de la Contratación. La secretaria de Políticas Sociales de UGT Andalucía, Maribel Román, ha participado en la movilización y ha reclamado una mejora urgente de las condiciones de vida de las personas mayores. También ha estado presente la secretaria de Igualdad de UGT-A, Rosa Guerra.

"Estamos hoy, 1 de octubre, celebrando el Día de las Personas Mayores y reivindicando la necesaria mejora de sus condiciones de vida. Se lo debemos", ha señalado Román.

Entre las principales reivindicaciones, la responsable sindical ha destacado la situación del Sistema de Dependencia y la necesidad de seguir reduciendo unos tiempos de espera que continúan muy por encima de los establecidos legalmente.

"Para nosotros, una de las cuestiones más importantes es la necesidad de seguir reduciendo los tiempos de espera para las ayudas a la dependencia, porque siguen superando los 400 días cuando la ley marca un máximo de 180", ha advertido.

"En el caso de Andalucía, más de 900 personas han fallecido sin haber recibido respuesta a su solicitud de ayuda a la dependencia", ha denunciado Maribel Román.

UGT Andalucía ha destacado que actualmente 472.594 personas han solicitado el reconocimiento de la dependencia en nuestra comunidad, 455.630 tienen reconocido el derecho a prestación y alrededor de 360.000 cuentan con resolución de su Programa Individual de Atención (PIA). El sistema tiene reconocidas 566.523 prestaciones.

Al término de la manifestación en Sevilla, el secretario general de la Unión de Jubilados y Pensionistas (UJP) de UGT Sevilla, José Meléndez, ha incidido en la necesidad de defender unos derechos que, según ha denunciado, se están perdiendo progresivamente y ha señalado problemas como la dependencia, la soledad, las residencias de mayores y la situación de los Centros de Participación Activa.

Meléndez ha puesto especialmente el foco en las dificultades que sufren las personas mayores y dependientes que residen en edificios sin ascensor y que, por sus problemas de movilidad, encuentran enormes obstáculos para salir de sus propias viviendas.

El responsable de UJP-UGT Sevilla ha advertido de que existen miles de edificios y viviendas en Sevilla sin ascensor, una situación que afecta especialmente a personas mayores, dependientes o que viven solas.

Asimismo, en Almería los sindicatos han puesto el foco en la insuficiencia de la cobertura residencial de la provincia. En 2024, Almería contaba con 3.833 plazas residenciales, lo que supone apenas 3,11 plazas por cada cien personas mayores, frente a las 4,05 del conjunto de España. Para alcanzar la referencia de cinco plazas por cada cien personas mayores serían necesarias 2.320 plazas adicionales.

Por ello, CCOO y UGT han reclamado a la Junta de Andalucía, la Diputación de Almería y los Ayuntamientos una ampliación planificada de la red pública de residencias, acompañada de presupuesto suficiente y un calendario concreto de ejecución. "Envejecer con dignidad no puede depender del lugar en el que se viva ni de la capacidad económica de cada familia", han destacado.

La atención a la dependencia constituye otra de las principales reivindicaciones sindicales. UGT y CCOO han considerado "inaceptable" que una persona pueda esperar durante más de un año para recibir una prestación o servicio que necesita para actividades tan básicas como levantarse, asearse o comer.

En Córdoba, los sindicatos han aseverado que "en el caso de la provincia, en torno al 30 % de la población es mayor de 60 años, un porcentaje que aumentará en los próximos años y que plantea importantes retos. De ahí que planteamos plan de cuidados para las personas mayores", ha afirmado el responsable de Política Social de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO de Córdoba, Juan Puerto.

Además, la secretaria general de UJP-UGT Granada, Mercedes Martín, ha calificado de emergencia social la situación del sistema de atención a la dependencia. En Granada, entre 6.000 y 7.000 personas permanecen atrapadas en las listas de espera con demoras medias de 14 meses para resolver sus expedientes, lo que provoca que cada año entre 800 y 1.000 granadinos fallezcan sin llegar a recibir la ayuda o la plaza residencial solicitada.

Martín ha calificado este escenario como "una falta de humanidad e indignante", señalando que la dependencia "no puede ser un negocio ni un privilegio". A este problema se suma la brecha en las pensiones, con una media provincial de 1.184 euros mensuales que se reduce a menos de 980 euros en las prestaciones de viudedad. Asimismo, la organización ha alertado sobre la presión en la sanidad pública, donde las esperas para Atención Primaria alcanzan los diez días, y sobre el impacto de la soledad no deseada, que afecta a más de 40.000 mayores que viven solos en la provincia, mayoritariamente mujeres.

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