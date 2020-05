UGT-A celebra las ayudas al alquiler y reclama "más celeridad" en su puesta en marcha

SEVILLA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

UGT Andalucía ha valorado el acuerdo entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y el Instituto de Crédito Oficial (ICO), por el que se habilitará una línea de avales con cobertura estatal para que, a su vez, los bancos ofrezcan créditos a las personas inquilinas que estén afectados por el Covid-19, por lo que ha reclamado "más celeridad" en la puesta en marcha de las ayudas.

En un comunicado, el sindicato ha explicado que "todas las ayudas que se les facilite a las personas afectadas por esta grave crisis sanitaria son necesarias" pero han apuntando que "ha transcurrido más de un mes para poner a disposición de la ciudadanía dichos créditos". "La publicación del Real Decreto-Ley 11/2020 fue a principios de abril donde se recogía la posibilidad de las personas que viven en alquiler y afectadas por la crisis sanitaria de solicitar una ayuda para poder continuar pagando la renta de dichos alquileres, en el caso que no hubiesen llegado a un acuerdo con la persona propietaria", han explicado.

"Somos conscientes de que toda la tramitación para poner tramitar estas líneas de ayudas no es fácil, pero no se nos debe olvidar que hay personas que llevan casi dos meses golpeadas por esta situación y muchísimas de ellas aún no han recibido ningún tipo de prestación o subsidio por desempleo, porque están a la espera de que desde el SEPE les resuelvan aún sus solicitudes y por tanto, difícilmente están pagando las rentas de alquiler de sus viviendas habituales", han considerado.

Sobre la línea de avales, desde UGT-A han apuntando que las entidades bancarias no podrán aplicar tipos de demora al solicitante de un crédito ICO, ni gastos o comisiones por la reclamación de importes impagados o comisiones o gastos por cualquier otro concepto, así como tampoco podrán aplicar comisiones por ningún concepto a los arrendatarios que soliciten microcréditos, ni pedirles ningún tipo de garantía para la aprobación del préstamo, más allá de las condiciones fijadas por el propio Gobierno.

Desde que comenzó esta situación, UGT Andalucía ha informado de que está a disposición de la ciudadanía para resolver las cuestiones más relevantes del Covid- 19, siendo una de las consultas más demandadas dichas ayudas al alquiler. "Conocemos de primera mano las difíciles circunstancias que miles de personas están atravesando para poder abonar la renta de sus viviendas habituales y su desesperación al no poder acceder a estas ayudas de alquiler de forma más ágil, por ello, celebramos por fin su puesta en marcha", ha concluido el sindicato.