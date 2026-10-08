UGT confía en que la Base Logística convierta a Córdoba en un referente industrial y de empleo

El secretario general de UGT Fica Andalucía, José Manuel Rodríguez Saucedo, interviene en la segunda jornada de Indudef. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT Fica Andalucía, José Manuel Rodríguez Saucedo, ha defendido este jueves que la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) General de Ejército Javier Varela debe convertirse en "un gran proyecto industrial capaz de impulsar el tejido productivo de Córdoba y Andalucía, atraer empresas, favorecer la innovación y generar empleo estable, cualificado y con derechos".

Así lo ha expresado en su intervención durante la segunda jornada del Congreso Indudef: Industria, Talento y Defensa, donde ha dado inicio a su intervención con un minuto de silencio en reconocimiento a Mari Carmen, la mujer que ha simbolizado "la lucha por una vivienda digna en las últimas semanas" y que ha fallecido este pasado miércoles "tras ser desahuciada por un fondo buitre".

Así las cosas, Rodríguez ha subrayado la relevancia que Indudef puede tener para el futuro industrial del territorio, pues "Andalucía no quiere ser espectadora de esta transformación", sino que "quiere ser protagonista", ha afirmado. Además, ha destacado la capacidad industrial de la comunidad, sus empresas, universidades, centros tecnológicos, Formación Profesional y, especialmente, "el talento de los trabajadores y trabajadoras andaluces".

Uno de los principales retos, ha señalado, es conseguir que este desarrollo permita retener el talento y ofrecer oportunidades profesionales a las nuevas generaciones. "Un joven que estudia en Córdoba tiene que poder trabajar en Córdoba. Un técnico formado en Andalucía debe encontrar aquí la posibilidad de desarrollar su carrera profesional", ha defendido.

Asimismo, ha reclamado que las empresas cordobesas puedan crecer participando en las cadenas de suministro y que la riqueza derivada de las grandes inversiones tenga un retorno claro para el territorio.

El secretario general de UGT Fica Andalucía ha insistido en que este crecimiento debe asentarse sobre un empleo de calidad. "No aceptamos una industria competitiva a costa de los trabajadores", ha manifestado. Para Rodríguez, competitividad y derechos deben avanzar de la mano mediante empleo estable, salarios dignos, formación permanente, igualdad de oportunidades y seguridad y salud laboral.

En este sentido, ha reclamado una estrategia compartida entre administraciones, empresas tractoras, pymes, universidades, Formación Profesional y organizaciones sindicales que permita aprovechar plenamente las posibilidades de la transformación industrial. "La transformación industrial no puede hacerse dejando atrás a quienes trabajan", ha advertido.

Igualmetne, Rodríguez también ha defendido el papel de Indudef como espacio para conectar industria y empleo, empresa y conocimiento, formación e innovación. A su juicio, la industria de defensa representa tecnología, investigación y tejido productivo, pero también empleo, formación y soberanía industrial y tecnológica. "Los trabajadores no queremos ser espectadores de la revolución industrial que viene. Queremos participar, aportar, decidir y formar parte del futuro", ha señalado.

Finalmente, ha destacado que Córdoba se encuentra ante una oportunidad extraordinaria para consolidarse como uno de los grandes referentes industriales y logísticos de España. "No hay industria fuerte sin trabajadores fuertes. No hay innovación sin conocimiento. No hay desarrollo sin empleo. Y no hay futuro industrial sin derechos", ha afirmado, antes de sintetizar su mensaje con la idea de que "el futuro no se espera, el futuro se construye".