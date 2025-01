UGT Córdoba destaca que dos sentencias refuerzan al nuevo Convenio del Metal que suscribió con la patronal Femeco

CÓRDOBA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Acción Sindical de la Federación de Industria, Construcción y Agro (UGT FICA) de Córdoba, Antonio Lopera, ha destacado este miércoles que "dos sentencias", tras sendas denuncias interpuestas por CCOO, han demostrado "la fortaleza y salud jurídica de la que goza el nuevo Convenio del Metal en la provincia de Córdoba", firmado en solitario por UGT con la patronal Femeco.

Es más, según ha señalado Lopera en una nota, este es "un acuerdo situado por el Observatorio Tecnológico Estatal a la cabeza de los convenios del Metal de España, concretamente el primero en algunas categorías y el segundo en el resto".

En cuanto a las sentencias, la primera de ellas se refiere "a las comisiones de formación y de productividad e incentivos, de las cuales, al igual que en la Comisión Paritaria del Convenio, CCOO no podría formar parte, ya que no es firmante del acuerdo", mientras que la segunda sentencia se refiere "al salario de nuevo ingreso, por el que una persona trabajadora que no tenga experiencia en una empresa del sector, mientras se adapta a un puesto de trabajo determinado y con una duración máxima de una año, recibe un 90% del salario de la categoría a la que corresponda".

Lopera ha explicado que "esto está acordado para que personas trabajadoras que han pertenecido a otros sectores, o sin ninguna experiencia en el del Metal, puede acceder a un puesto de trabajo, algo que en otras circunstancias le sería muy complicado".

Por su parte, el secretario general provincial de UGT FICA Córdoba, Pedro Téllez, ha expresado la satisfacción de la federación por los fallos judiciales a favor del sindicato y ha lamentado que "haya organizaciones sindicales que dedican sus esfuerzos a intentar tirar por tierra el trabajo realizado con tanto empeño para beneficiar a los trabajadores, y que no tengan en cuenta la necesidad de aunar esfuerzos, participar de las negociaciones y aportar todo aquello que consideren importante para mejorar estas condiciones, que es el fin por el que existimos y por el que trabajamos cada día".

Por ello, Téllez ha hecho un llamamiento a la unidad sindical, al considerar que, "si un sindicato como UGT es capaz de alcanzar acuerdos que han llevado, como este año, a que Córdoba sea la provincia andaluza en la que más han crecido los salarios y la tercera en España, pensamos y estamos convencidos de que la unión y la fuerza conjunta en dichas negociaciones mejoraría aún más, si cabe, los ya excelentes resultados".