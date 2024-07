UGT-A critica que la bolsa de empleo del SAS está "bloqueada" y avisa de que la nota de corte derivará en "enchufismo"

SEVILLA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT Andalucía ha criticado este viernes lo que ha calificado de "un engaño más" de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía para los profesionales que se encuentran en la bolsa de empleo del Servicio Andaluz de Salud (SAS) ya que, a juicio de UGT, "la consejera y su incapacidad de gestión tienen bloqueada e inutilizada la principal herramienta de contratación de toda la Administración no sólo en Andalucía sino también a nivel estatal". En relación con las notas de corte en algunas categorías, ha advertido de que éstas derivarán en "listados adicionales que permitirán enchufismo en el SAS".

La central sindical ha recordado en una nota de prensa que "desde 2021, no tenemos actualizada dicha bolsa, con el consiguiente perjuicio que eso supone". Asimismo, ha señalado que la Junta "se comprometió a tener baremado todo antes de este verano y no sólo incumple sino que además sólo ha sacado listados de técnicos sanitarios con unas notas de corte que dejan fuera a miles de aspirantes, con lo que esos listados no valen para nada y lo único que fomentará es el uso de unos listados adicionales que no controla nadie y que permiten el enchufismo en el SAS".

Ahora, en sede parlamentaria, "vuelve a mentir cuando dice que los listados de enfermeras estarán para octubre y sin nota de corte, cuando desde la Dirección General de Personal se nos asegura que sí que habrá cortes y en, ese caso concreto, incluso se ha llegado a asegurar que podrían llegar a los 60 puntos, algo absolutamente rechazable y fuera de toda lógica". Por último, UGT ha reprochado que la consejera presente un nuevo modelo de baremo de bolsa antes de final de año "sin que sea capaz de comunicar nada ante la Mesa Sectorial".

"Está claro que su único objetivo es dar sensación de que todo va sobre ruedas y está más pendiente de vender en el Parlamento y en la prensa que en trabajar con las organizaciones sindicales. Mentira tras mentira, incumplimiento tras incumplimiento, la Consejería de Salud sigue con los listados de bolsa absolutamente inutilizados y causando grave perjuicio a miles de aspirantes que han dedicado tiempo y dinero a poder entrar en esos listados", ha sentenciado UGT.