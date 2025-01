UGT critica "el incumplimiento" del convenio de Ayuda a Domicilio de la capital y "la falta de gestión"

CÓRDOBA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT Servicios Públicos de Córdoba (UGT SP) ha criticado este martes "el incumplimiento" del convenio de los trabajadores del servicio de Ayuda a Domicilio de la capital, Atende, "después de que hayan pasado seis meses con la nueva empresa de este servicio licitado por el Ayuntamiento y financiado por la Junta de Andalucía", al tiempo que ha lamentado "la falta de gestión de nuevos usuarios por parte de la Junta".

En el servicio, en el que trabajarían unas 1.750 personas contratadas para cubrir los dos lotes de trabajo, el primero dedicado al servicio del usuario dependiendo de sus necesidades y el segundo dedicado a la limpieza de las viviendas de los usuarios, "la Junta de Andalucía invierte este año 204 millones, gestionados a través del gobierno municipal, que licita estos servicios a una empresa externa al Consistorio". Esta cantidad viene relacionada con el coste que la Administración andaluza estipula por el cómputo de horas que las personas dedicadas a este servicio realizan a lo largo del año.

Desde la federación ugetista, la secretaria provincial de Sanidad y Servicios Sociosanitarios, Mari Carmen Heredia, ha advertido en una rueda de prensa una serie de "incumplimientos" en un servicio que considera "muy feminizado y con unos salarios muy precarios". De hecho, una de las reclamaciones del sindicato se centra en "la falta de usuarios a los que atender".

Heredia ha señalado que "el sindicato habló sobre esto con el Ayuntamiento y que este informó de que se ha producido el fallecimiento de un 8% de los usuarios atendidos y no entran nuevos usuarios porque no se realizan las valoraciones de la Ley de Dependencia por falta de profesionales".

"El servicio de valoraciones depende de la Junta de Andalucía y UGT ha mostrado en numerosas ocasiones sus quejas y exigencias al respecto, ya que incluso se habló de la pérdida de expedientes de un año debido a un cambio en el sistema informático", ha apuntado la secretaria de UGT.

Esta circunstancia, unida a otra serie de conductas empresariales denunciadas por UGT SP Córdoba, estarían provocando que "las personas trabajadoras de este servicio, ya de por sí precarizado y con sueldos bajos, están viendo reducidos sus ingresos de forma considerable, una situación que, desde este sindicato, no estamos dispuestos a consentir", ha subrayado Heredia.

"GRAN PREOCUPACIÓN"

Desde UGT hablan de "una gran preocupación entre las empleadas, ya que no dejamos de observar cómo el número de usuarios va disminuyendo, mientras que la demanda va en aumento y muchas personas no llegan a conseguir que sean atendidas porque fallecen antes de lograrlo, una situación lamentable y que va en contra del fin mismo del servicio y de sus objetivos".

Además, Heredia ha reprochado que "la empresa no respeta los descansos semanales a los trabajadores, así como el mínimo de un fin de semana al mes para las personas trabajadoras que tienen su horario semanal de lunes a domingo", y ha recordado que "es obligación de la empresa conceder un mínimo de descanso semanal a las trabajadoras". También, ha señalado que "tampoco se estaría respetando el día compensatorio por trabajar en días festivos".

"Tampoco se estaría respetando el aviso previo de 48 horas para dar servicios, llamando para ello un día antes o, incluso, en el mismo momento", ha criticado Heredia, que sobre eso ha señalado que "no están pagando tampoco por esa disponibilidad en la empresa".

Otro "incumplimiento" denunciado por UGT SP Córdoba va referido a la compensación por permisos por cuestiones personales o familiares justificadas. Heredia ha informado de que "hay trabajadoras que piden con un mes de antelación permisos para acompañar a sus hijos al médico y esas horas se le descuentan directamente en negativo, cuando la empresa debería de ofrecer hasta en tres ocasiones a la trabajadora la opción de recuperar ese tiempo de trabajo y, según el artículo 58 de licencias y permisos, los permisos retribuidos son con derecho a remuneración durante el tiempo necesario".

Asimismo, la secretaria ugetista ha censurado que "la empresa no está gestionado correctamente las horas creadas, ya sea por exceso como por defecto", por lo que le ha pedido que "realice una regularización de esas horas con una periodicidad semestral, como así viene recogido en convenio", y ha citado que, "según el artículo 30 del Estatuto de los Trabajadores, si el trabajador no pudiera prestar sus servicios porque la empresa se retrasara en darle trabajo por impedimentos imputables al mismo y no al trabajador, este conservará su derecho a su salario sin que pueda hacérsele compensar el que perdió con otro trabajo". Heredia ha afirmado que, "de seguir incumpliéndose el convenio, el sindicato no descarta movilizaciones".

Desde UGT SP han señalado que el sindicato estará pendiente para que se cumpla el convenio, han solicitado al Ayuntamiento "la implicación necesaria para exigir a la empresa que se lleve a cabo este cumplimiento, al ser un servicio externalizado del mismo consistorio", y han defendido "la necesidad de trabajar en la línea de garantizar la seguridad de las personas trabajadoras de Ayuda a Domicilio, que no saben lo que se van a encontrar cuando llegan a él, dando siempre una atención de calidad al usuario y realizando una labor tan importante que sin ellas las familias de los usuarios no podrían conciliar su vida personal y familiar".