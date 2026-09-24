UGT desconvoca la protesta de las auxiliares de ayuda a domicilio tras lograr un acuerdo con la Diputación de Jaén

Archivo - El acuerdo contempla la creación de un un foro de seguimiento para el Servicio de Ayuda a Domicilio - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

JAÉN 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sector de la Dependencia de UGT Servicios Públicos de Jaén ha anunciado la desconvocatoria de la concentración que tenía prevista para el próximo miércoles 30 de septiembre.

La decisión se ha adoptado tras la reunión mantenida este miércoles con la Diputación de Jaén, en la que se ha alcanzado un acuerdo calificado por el sindicato como un "importante avance" para los derechos de las auxiliares de ayuda a domicilio y la calidad del servicio.

Según se ha informado desde UGT, el punto principal del acuerdo contempla la creación del Foro Provincial de Participación y Seguimiento del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD).

Este nuevo órgano se constituirá como un espacio estable de interlocución que permitirá trasladar de forma directa a la Diputación la realidad del servicio, las necesidades de los usuarios y los problemas diarios de las trabajadoras. Asimismo, servirá para realizar un seguimiento de la aplicación del nuevo pliego, analizar incidencias y abordar posibles vulneraciones de los derechos laborales de las auxiliares.

En el plano operativo, se ha acordado que las empresas adjudicatarias faciliten a las trabajadoras una copia de las tareas prescritas en el Plan Individual de Atención de Servicio de Ayuda a Domicilio (PISAD). Además, se ha establecido expresamente que no se podrán imponer tareas que estén excluidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Durante el encuentro, ambas partes han coincidido en la necesidad de que la planificación y prescripción de tareas priorice la atención personal a los dependientes, evitando que las tareas domésticas desplacen el acompañamiento y el apoyo a la autonomía.

Desde UGT han subrayado que este acuerdo es "consecuencia directa" del trabajo de las últimas semanas y de la disposición de las trabajadoras a movilizarse. Por ello, han agradecido la implicación de las profesionales que respaldaron la convocatoria, cuya presión ha permitido cumplir el objetivo antes de la celebración de la protesta.

No obstante, la organización sindical ha advertido de que la desconvocatoria no significa que los problemas hayan desaparecido, sino que se otorga una oportunidad para el desarrollo de los compromisos adquiridos. En este sentido, UGT ha avanzado que realizará un seguimiento permanente de lo pactado y ha asegurado que no dudará en retomar las acciones sindicales y movilizaciones si se producen incumplimientos o si los acuerdos quedan sin aplicación real.