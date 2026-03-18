UGT FICA recurrirá la decisión de la Junta sobre el proceso de revocación del comité de empresa de Hitachi en Córdoba

Factoría de Hitachi Energy en Córdoba. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT Córdoba ha anunciado este miércoles que interpondrá "un recurso ante la jurisdicción social frente a la resolución de la Delegación de Empleo de la Junta de Andalucía por la que se inadmite a trámite la revocación del comité del Colegio de Técnicos y Administrativos de Hitachi Energy" en Córdoba.

A este respecto y a través de una nota, desde UGT FICA han señalado que dicha resolución constituye "una injerencia ilegítima de la Administración en la autonomía colectiva, al arrogarse funciones que exceden sus competencias y que corresponden en exclusiva al ámbito jurisdiccional".

Según ha señalado el sindicato, "la actuación administrativa, no solo carece de la debida cobertura legal, sino que, además, contraviene frontalmente la voluntad soberana de los trabajadores, expresada de forma inequívoca en una asamblea válidamente convocada y constituida, que nunca ha sido cuestionada o recurrida por nadie".

Así y según el relato de UGT FICA, la pasada semana, "en una asamblea convocada por los trabajadores de Hitachi para tal efecto, el 80% de las personas trabajadoras del Colegio de Técnicos y Administrativos acordó la revocación de la totalidad de los miembros del comité".

Ello, a juicio del sindicato, constituyo "un ejercicio legítimo del derecho de participación reconocido en la normativa laboral y amparado por el principio de libertad sindical, por lo que la negativa de la Junta a admitir dicha decisión supone, en la práctica, vaciar de contenido un mecanismo democrático esencial en la representación de los trabajadores".

Por otra parte, UGT FICA ha desmentido "las manifestaciones vertidas por otras organizaciones sindicales" y ha afirmado que "el preaviso electoral promovido por este sindicato, debidamente registrado ante la autoridad laboral competente, no ha sido objeto de impugnación alguna, por lo que mantiene plena validez y eficacia jurídica, y el proceso de elecciones sindicales se materializará el próximo 13 de abril con la constitución de la mesa electoral".

Del mismo modo, ha aclarado que "el proceso electoral de renovación de la representación de los trabajadores continuará su curso conforme a derecho, sin perjuicio de lo que, en su caso, resuelva la jurisdicción social, único órgano competente para dirimir este tipo de controversias para otorgar validez a los procesos electorales".

En cuanto al conflicto laboral abierto en la factoría de Hitachi Energy de Córdoba a cuenta del convenio colectivo, desde UGT FICA han llamado a "reconducir" la situación, pues, "hasta el momento, sólo se ha traducido en pérdidas para las personas trabajadoras, enquistamiento del problema y falta de solución real, suponiendo, además, la pérdida para Córdoba de cerca de 200 puestos de trabajo y más de 30 millones de inversión, por la forma en la que ha actuado CCOO en el conflicto".

A juicio de UGT FICA, "esta sería una de las razones principales que llevaron a la plantilla a la revocación del comité de empresa con mayoría de este otro sindicato", entendiendo en UGT FICA que "CCOO habría planteado este conflicto para ocultar que no presentaron la correspondiente denuncia del convenio en su debido tiempo, por lo que el Registro y Depósito de Convenios Colectivos, Acuerdos Colectivos de Trabajo y Planes de Igualdad (Regcon) dio por prorrogado el convenio de Hitachi en Córdoba hasta diciembre de 2026".

Para UGT FICA esta situación "de bloqueo en las negociaciones de los representantes de los trabajadores con la empresa ha supuesto un duro golpe para el futuro de fábrica en Córdoba, que los trabajadores han entendido que debe ser reconducida lo antes posible, algo que también deberían de entender en la Administración autonómica, para así poder paliar lo antes posible el golpe e intentar recuperar, mediante una negociación acorde y estratégicamente diseñada, tanto los derechos de las personas trabajadoras, como la posición privilegiada que Hitachi Córdoba ha tenido a nivel mundial".