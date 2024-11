UGT firma el I Acuerdo Sectorial Regional de VTC Andalucía con una subida salarial del 14,5% en el periodo 2024-2027

SEVILLA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

FeMSC-UGT Andalucía ha firmado en la tarde de este martes el primer convenio sectorial de Vehículos de Transporte personal con Conductor (VTC) de Andalucía con una subida salarial del 14,5% en el periodo 2024-2027, más la inclusión de complementos que, actualmente no estaban contemplados, y que afectarán a casi 20 mil andaluces del sector.

La negociación ha estado encabezada por UGT como sindicato mayoritario, lo que le permite regular las condiciones laborales de un sector cuyo sueldo es el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y sus derechos laborales mínimos dependen del Estatuto de los Trabajadores, según ha explicado UGT-A en una comunicado.

La firma del Convenio, la ha encabezado por UGT, el secretario General de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de Andalucía, Eduardo Carrillo, y su secretario de Acción Sindical y Negociación Colectiva, Juan Antonio G. Marín. Por parte de la patronal, han estado presentes los dirigentes de Andeval (representacion mayoritaria), Ignacio Manzano Plaza; Unauto, José Manuel Berzal; y VTC Andalucía, Pablo Garcia Trespalacios.

Por su parte, Carrillo ha destacado que "el esfuerzo realizado por el sindicato en la búsqueda de consensos que hicieran posible alcanzar un texto de acuerdo supone un avance importante de derechos para los trabajadores de los VTC, pero además aporta estabilidad y seguridad jurídica a las empresas del sector".

"Los VTC no suponen una competencia para el sector del taxi, que no puede atender todas las necesidades de los distintos tipos de usuarios que requieren de un transporte personal en las ciudades, sino que son un complemento, y una posibilidad de generación de empleo", ha apostillado.

En este sentido, el secretario de Acción Sindical y Negociación Colectiva ha valorado que este convenio es "un logro y un avance muy importante que da estabilidad y garantía de empleo a todos los trabajadores de los VTC". Asimismo, Marín ha resaltado que UGT-A "siempre ha estado al frente trabajando ante las administraciones públicas, para que favorecieran este acuerdo, que va a generar importantes mejoras sociales".

Las principales condiciones y mejoras del I Convenio Sectorial de VTC Andalucía son salario en 14 pagas con una subida salarial del 4% en 2024, 3% en 2025, 3,5% en 2026 y 4% en 2027. Todo ello suma un aumento del salario del 14.5% en el periodo estipulado. En cuanto a la jornada, esta será de 1.776 horas anuales, frente a las 1.826 actuales.

Asimismo, se ha añadido un plus de calidad de 500 eurso al año (125 euros al trimestre) que no es compensable ni absorbible en el salario, se suma. Además del plus de vestuario con 104 euros al año. En cuanto al complemento de antigüedad, tras cinco años trabajados aumentará el salario un 6%, en diez años un 13%, en 15 años un 20% y a partir de dicha edad años ascenderá hasta un 27%.

También se ha estipulado un plus de idioma con 40 euros y el plus de nocturnidad con un 10%, valor de la hora nocturna realizada de salario base, permanencia y antigüedad. Así se añade un plus de permanencia de 20,83 euros/mes al superar los tres meses, y pasará a 41,67 euros al superar seis meses.

De igual forma, se ha aprobado una compensación de horas extra en cuatro meses, anterior y posterior a la hora realizada. Además, con el I Acuerdo Sectorial Regional de VTC Andalucía, el salario base de un conductor en 2027, alcanzará los 1.267 euros en 14 pagas, unos 17.740 euros anuales, más los complementos especificados.