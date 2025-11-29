UGT Granada respalda la candidatura de la ciudad como Capital Europea de la Cultura 2031. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unión General de Trabajadores de Granada (UGT Granada) ha formalizado su adhesión a la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031 en un acto celebrado en el Ayuntamiento de la ciudad, reforzando así el respaldo social y sindical a un proyecto que aspira a transformar Granada desde la cultura, la participación y el desarrollo sostenible.

La alcaldesa, Marifrán Carazo, acompañada por el secretario general de UGT Granada, Luis Miguel Gutiérrez Rubio, rubricó este compromiso que amplía el ecosistema de entidades que se suman a la construcción colectiva de la candidatura, según ha explicado el Consistorio en una nota.

Durante el encuentro, la alcaldesa ha subrayado la importancia de que organizaciones representativas del ámbito laboral e institucional se sumen al proyecto. "Granada avanza hacia 2031 con un proyecto sólido que refuerza nuestra identidad cultural y nuestro futuro como ciudad; una candidatura que se construye con todos y para todos", ha destacado Carazo, poniendo en valor la función social de una capitalidad que aspira a situar a Granada como referente europeo "no solo en materia cultural, sino también en cohesión territorial y oportunidades para la ciudadanía".

La regidora ha añadido además que "la candidatura a 2031 es un desafío de ciudad y por eso es tan positivo que entidades y organizaciones tan diversas se unan y remen en la misma dirección". "Cuando Granada avanza unida, demostramos que somos capaces de afrontar cualquier reto y convertirlo en una oportunidad de futuro. Esta adhesión refuerza precisamente ese espíritu colectivo que hace grande a Granada", ha apostillado.

Por su parte, el secretario general de UGT Granada, Luis Miguel Gutiérrez Rubio, ha incidido en la dimensión transformadora que la capitalidad puede tener para el empleo y la economía provincial. En sus palabras, "convertirnos en Capital Europea de la Cultura en 2031 supone una oportunidad histórica para Granada. No sólo como impulso cultural, sino como auténtico revulsivo para el mercado laboral. Este proyecto abre la puerta a modernizar nuestro tejido productivo, atraer inversión y generar empleo estable y de calidad", ha detallado.

Asimismo, ha apuntado que, en un momento de cambios constantes, "Granada tiene ante sí la posibilidad de situarse a la vanguardia, y debemos aprovechar esta ocasión para que el progreso llegue a todos los rincones de la provincia". Gutiérrez Rubio ha destacado además la necesidad de que el impulso cultural vaya acompañado de políticas que garanticen bienestar, derechos laborales y una mejora real de las condiciones de trabajo.

Con esta adhesión, UGT Granada se suma al creciente conjunto de instituciones, colectivos culturales, entidades sociales, educativas y empresariales que ya forman parte del proyecto Granada 2031, un movimiento plural que entiende la cultura como motor de innovación, desarrollo económico, integración social y proyección internacional.