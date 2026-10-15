UGT Jaén reivindica el papel de las mujeres rurales y exige igualdad de oportunidades en la campaña de aceituna

Archivo - Olivar durante la campaña de recogida de aceituna - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT Jaén ha reivindicado, con motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales, el trabajo y la contribución fundamental de las mujeres al desarrollo económico y social de la provincia. Asimismo, ha reclamado la puesta en marcha de medidas efectivas que garanticen la igualdad de oportunidades, de manera especial ante el inminente inicio de la campaña de recogida de la aceituna.

A través de un comunicado, el sindicato ha subrayado que, en una provincia como Jaén, cuya actividad está estrechamente ligada al sector del olivar, las mujeres resultan "imprescindibles" para el sostenimiento del medio rural.

A pesar de ello, la organización ha advertido de que este colectivo sigue encontrando dificultades para acceder en condiciones de igualdad a determinados empleos agrícolas, entre los que destacan los trabajos de recolección.

Por este motivo, UGT Jaén ha exigido que la contratación en las cuadrillas agrícolas se fundamente exclusivamente en criterios de capacidad y experiencia, desterrando cualquier tipo de prejuicio o discriminación por razón de sexo.

La organización sindical considera prioritario facilitar la incorporación de las mujeres a las campañas del campo, así como mejorar sus oportunidades de formación y asegurar unas condiciones laborales dignas junto a una estricta igualdad salarial.

"Su participación en el olivar no solo es una cuestión de justicia laboral, sino que también contribuye a su autonomía económica y al futuro de los pueblos jiennenses", han defendido desde el sindicato.

En este sentido, han incidido en que la consecución de una igualdad real debe ir acompañada necesariamente del despliegue de servicios públicos de proximidad en el entorno rural. Entre estas medidas, han reclamado recursos eficaces de conciliación, atención a la dependencia y la generación de oportunidades de empleo estable que permitan a las mujeres desarrollar plenamente sus proyectos de vida en sus municipios.

Finalmente, el sindicato ha sentenciado que "no puede hablarse de desarrollo rural sin igualdad real". Por ello, en el marco de la conmemoración de este 15 de octubre, han instado a las administraciones y al sector a otorgar a las mujeres el reconocimiento y las oportunidades que merecen en la campaña de la aceituna, señalada como uno de los principales motores económicos y laborales de la provincia de Jaén.