UGT-A: "La Junta reparte millones a empresas tras las borrascas mientras abandona a los trabajadores"

Un campo anegado por el tren de borrascas de enero y febrero en Andalucía. - UGT ANDALUCÍA

SEVILLA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

UGT Andalucía se ha mostrado en contra de la nueva línea de ayudas aprobada por la Junta de Andalucía para paliar los efectos del tren de borrascas de enero y febrero de 2026, al considerar que el Gobierno andaluz "vuelve a priorizar a las empresas, sin exigir garantías laborales y sin proteger directamente a los trabajadores afectados".

Según ha informado UGT-A en una nota, para este sindicato esta medida --aunque podría ser considerada como necesaria en su planteamiento inicial-- nace "profundamente desequilibrada y alejada de la realidad social que han dejado estos episodios climáticos". Aunque han defendido que la intervención pública es "imprescindible" en situaciones de emergencia como la recientemente vivida, más aún teniendo en cuenta que "la actual crisis climática hace que cada vez sean más repetidas y más violentas".

Asimismo, desde UGT han entendido que "no basta con sostener la actividad económica sin asegurar que también se proteja a quienes la hacen posible" añadiendo que "la Junta vuelve a hacer lo mismo destinando millones para las empresas y ni una garantía real para el empleo".

Igualmente, la organización ha resaltado que "uno de los principales déficits de esta línea de ayudas es la ausencia de una vinculación íntegra con el mantenimiento del empleo". Por tanto, "para nosotros resulta del todo inaceptable que el dinero público no esté condicionado a garantizar el 100% de las plantillas, ni tan siquiera durante un periodo insuficientemente amplio".

No obstante, "no puede venderse a la opinión pública una medida destinada al mantenimiento del empleo y la actividad económica si la misma no tiene --como prioridad absoluta-- la estabilidad laboral", ha subrayado.

A esta carencia se ha sumado el rechazo "frontal" al sistema de concesión mediante concurrencia no competitiva, un modelo que, para UGT, "favorece claramente a las empresas con mayor capacidad administrativa y recursos técnicos". Lejos de responder a criterios de necesidad, este sistema "convierte las ayudas en una carrera por presentar antes la solicitud, dejando atrás a pequeñas empresas y autónomos que no cuentan con estructuras para competir en igualdad de condiciones".

Por otra parte, han cuestionado que las ayudas se otorguen en función de la ubicación geográfica en municipios previamente definidos como afectados, en lugar de basarse en los perjuicios económicos reales sufridos por las empresas y por los trabajadores. Así, "esta decisión genera una evidente injusticia, ya que permite que empresas sin daños accedan a fondos públicos mientras otras que sí han sufrido pérdidas queden excluidas", ha apuntado.

Además, el sindicato tampoco entiende "la ausencia de una baremación clara que relacione la cuantía de las ayudas con la magnitud de los daños sufridos". Para UGT, esta falta de criterios objetivos, abre la puerta a un reparto arbitrario y poco transparente de los recursos públicos, "lo que vuelve a evidenciar una gestión ineficiente y alejada de los principios de equidad".

Asimismo, para la organización, el problema de fondo es aún más "grave". A los 50 millones de euros de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo se suman a los más de 700 millones movilizados por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural "configurando un paquete de ayudas que comparte un mismo denominador común: todo el esfuerzo económico se dirige a las empresas mientras se deja fuera a los trabajadores".

Por otro lado, ha considerado preocupante que la Junta asuma que la protección social, la protección a los trabajadores, corresponda "exclusivamente" al Gobierno central. De hecho, han asegurado que la propia Consejería les ha trasladado que "para defender a los trabajadores ya está la Seguridad Social y el Ministerio de Trabajo y Economía Social".

Paralelamente, UGT ha afirmado que la Administración Autonómica se está "desentendiendo" de su responsabilidad en la defensa de quienes han visto "peligrar" su empleo o mermado sus condiciones de vida. "La Junta no puede rescatar empresas mientras deja solos a los trabajadores".

Ante esta situación, UGT ha pedido un giro "inmediato" en el diseño de las políticas públicas, de manera que las ayudas que reciban las empresas andaluzas "estén condicionadas al mantenimiento íntegro del empleo", se establezcan con criterios de acceso "justos y equitativos", se vinculen a daños "reales y verificables", y se garantice una distribución "transparente de los fondos".

Además, han reclamado la puesta en marcha de ayudas "directas específicas" para los trabajadores afectados, que "siguen siendo las grandes olvidadas de estas medidas". Por tanto, han aclarado que UGT "nunca va a apoyar políticas que socialicen las pérdidas de las empresas mientras se abandona a la clase trabajadora".

Por último, han añadido que "se puede hacer frente a los efectos provocados por fenómenos climáticos extremos desde la justicia social, la protección del empleo y la defensa de los derechos laborales". Y, eso, precisamente, "es lo que reclamamos y para lo que participamos en el proceso de concertación social".