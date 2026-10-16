UGT-A pide una distribución más justa de la riqueza debido a que miles de familias no pueden cubrir necesidades básicas

Imagen de archivo de una persona durmiendo en la calle. - Eduardo Parra - Europa Press

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

UGT Andalucía ha reclamado salarios dignos, vivienda asequible, pensiones suficientes y políticas públicas que garanticen una distribución más justa de la riqueza con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza que se celebra el 17 de octubre.

Según ha indicado UGT Andalucía en una nota, la Encuesta de Condiciones de Vida de 2025 refleja que el 34,7% de la población andaluza se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, nueve puntos por encima de la media nacional, mientras que "casi la mitad de los andaluces no puede afrontar gastos imprevistos". Además, el sindicato ha subrayado que el crecimiento económico no está llegando por igual a toda la población y que miles de familias andaluzas continúan enfrentándose a graves dificultades para cubrir sus necesidades básicas, incluso cuando cuentan con un empleo.

Concretamente, el 10,9% de los andaluces sufre carencia material y social severa, el 46,4% no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos y el 11,3% llega a fin de mes con mucha dificultad. Unas cifras para el sindicato que "evidencian que la pobreza no puede analizarse únicamente desde la falta de ingresos, sino también desde las desigualdades en el reparto de la riqueza, las dificultades de acceso a los servicios esenciales y la pérdida de capacidad económica de numerosos hogares".

En este sentido, UGT-A ha considerado "especialmente preocupante" que Andalucía siga registrando unos niveles de pobreza y exclusión social muy superiores a la media española y ha solicitado a las administraciones públicas "medidas urgentes para garantizar unas condiciones de vida dignas, combatir la precariedad laboral y facilitar el acceso a la vivienda".

En este contexto, UGT-A ha puesto el foco especialmente en la creciente dificultad de muchos trabajadores para mantener unas condiciones de vida dignas a pesar de tener un empleo. Los salarios insuficientes, la precariedad laboral y el incremento del coste de la vida provocan que numerosos hogares tengan problemas para afrontar gastos tan esenciales como la alimentación, los suministros o la vivienda.

Al hilo, el sindicato ha defendido que la creación de empleo debe ir acompañada de una mejora real de las condiciones laborales y salariales, considerando "imprescindible" reforzar la negociación colectiva, garantizar la estabilidad en el empleo y asegurar que los trabajadores participen de manera justa en la riqueza que contribuyen a generar.

Por otro lado, ha insistido en que el crecimiento económico debe traducirse en progreso social y no puede considerarse un éxito mientras una parte importante de la población continúa viviendo en condiciones de vulnerabilidad.

LA VIVIENDA, UN FACTOR QUE AGRAVA LA DESIGUALDAD

UGT-A ha expuesto que el acceso a una vivienda digna constituye otro de los principales obstáculos para miles de familias andaluzas. El encarecimiento de los alquileres, los precios de compra y las dificultades para acceder a la financiación están convirtiendo la vivienda en una carga económica cada vez mayor, incluso para quienes disponen de ingresos estables.

Esta situación afecta especialmente a la juventud, que ve retrasada su emancipación, a las familias que deben dedicar una parte excesiva de sus salarios a los gastos de vivienda y a las personas mayores con pensiones reducidas.

Además, la organización sindical ha avisado de que las dificultades para encontrar una vivienda asequible cerca del lugar de trabajo están condicionando las oportunidades laborales de muchas personas que se ven obligadas a realizar largos desplazamientos o incluso a rechazar empleos. Por tanto, ha reclamado una apuesta decidida por la vivienda pública y protegida, así como la puesta en marcha de medidas que faciliten el acceso tanto al alquiler como a la compra.

Ante esta situación, UGT-A ha considerado "imprescindible" situar la lucha contra la pobreza en el centro de las políticas económicas y sociales mediante actuaciones que no se limiten a paliar sus consecuencias, sino que contribuyan a combatir las desigualdades que la generan.

Entre sus principales reivindicaciones figuran: la necesidad de garantizar salarios suficientes y empleo de calidad, pensiones adecuadas que permitan una vejez digna, políticas de vivienda asequible y una protección social capaz de atender especialmente a quienes atraviesan situaciones de pobreza extrema.

Asimismo, UGT-A ha pedido el fortalecimiento de los servicios públicos de sanidad, educación, atención a la dependencia, cuidados y servicios sociales, junto a políticas de igualdad y una fiscalidad justa y progresiva que favorezca una distribución más equilibrada de los recursos.

Por otra parte, ha subrayado que la erradicación de la pobreza requiere "compromiso político, inversión pública y diálogo social", así como una "actuación coordinada de las administraciones, las empresas y el conjunto de la sociedad".

Paralelamente, UGT-A ha hecho un llamamiento a las instituciones para que la erradicación de la pobreza deje de ocupar un lugar secundario en la agenda política y se convierta en un objetivo prioritario de las políticas públicas. Así, ha recordado que "la pobreza no es únicamente una situación de necesidad individual, sino un problema estructural que limita derechos, reduce oportunidades y debilita la cohesión social".

En esta línea, ha insistido en que Andalucía cuenta con capacidad para generar riqueza y avanzar hacia mayores niveles de bienestar, pero es necesario garantizar que los beneficios del crecimiento económico lleguen al conjunto de la ciudadanía.

Por último, el sindicato ha añadido que "una sociedad no puede considerarse verdaderamente próspera mientras más de un tercio de su población se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social", y ha reivindicado una Andalucía en la que "trabajar permita vivir dignamente, acceder a una vivienda y que ninguna persona quede atrás por falta de recursos".