UGT-A pide a Moreno "tomar nota" tras la concentración de miles de personas en Sevilla por el cribado del cáncer de mama

SEVILLA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT Andalucía, Oskar Martin, ha pedido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que "tome nota" tras la concentración de miles de personas (más de 8.500 según la Subdelegación del Gobierno en Sevilla y 4.500 según la Policía Local) para reclamar "respuestas" a los fallos del cribado del cáncer de mama y para exigir más recursos para la sanidad pública.

"Debería ser un punto de inflexión para que cambien las políticas de externalización de servicios, se contrate más personal con estabilidad laboral y mejores condiciones. La Junta tiene que escuchar el mensaje de la sociedad andaluza que se rebela ante la situación tan grave que estamos viviendo. Ya no son dos 2.000 casos. Nosotros calculamos en toda Andalucía alrededor de 20.000 casos de mujeres afectadas por la tardanza de los datos de los cribados", ha asegurado Martin en una nota de prensa remitida por UGT-A.

Para el secretario general de UGT Andalucía, "la sanidad andaluza ha llegado a un punto de colapso, y es lo que la sociedad ha querido expresar con esta movilización convocada por una asociación de mujeres con cáncer de mama, pero que hemos apoyado sindicatos, otras organizaciones de mujeres con cáncer y partidos políticos progresistas". "El sistema sanitario no puede seguir así. Esta movilización es un mensaje irrefutable para que el Gobierno andaluz tome nota y de una vez por todas se arremangue y haga un servicio sanitario eficiente de calidad", ha advertido.

Una de las primeras que debería tomar el Gobierno andaluz según UGT-A es "mejorar las condiciones de empleo de los profesionales andaluces que se están marchando por la precarización de sus condiciones laborales, por contratos de un mes o dos meses y con una carrera profesional que tampoco se está desarrollando". "No puede ser que tengamos el mayor presupuesto de la historia en sanidad y, sin embargo, tengamos los peores resultados en listas de espera y en calidad asistencial. Algo se está haciendo mal", ha apostillado.