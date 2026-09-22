UGT-A pide una reindustrialización que genere empleo de calidad y permita que la riqueza se quede en Andalucía. - UGT-A

SEVILLA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT Andalucía, Oskar Martín, ha defendido el potencial industrial de la comunidad, ha exigido reforzar la prevención ante los 94 trabajadores fallecidos en lo que va de año y ha situado la negociación colectiva, la subida de los salarios y la reducción de jornada entre "las prioridades sindicales".

Según ha informado UGT-A en una nota, Oskar Martín, ha defendido este martes en el segundo Comité Regional de UGT FICA Andalucía, la necesidad de aprovechar el actual proceso de transformación económica para avanzar hacia una Andalucía "más industrial, más productiva, más innovadora, más sostenible y más justa", pero ha advertido de que el crecimiento económico "no puede sustentarse en salarios bajos, precariedad o empleo sin derechos".

Así, ha destacado el papel que desempeñan los trabajadores de la industria, la construcción, el campo, la agroindustria, la energía y los nuevos sectores productivos en la economía andaluza. Además, Martín ha recordado que es precisamente en estas actividades donde se libran algunas de las principales reivindicaciones sindicales actuales: mejores salarios, estabilidad en el empleo, seguridad y salud laboral y una transición ecológica y digital justa.

Al hilo, Martín ha señalado que Andalucía se encuentra ante un escenario marcado por la descarbonización, la transición ecológica, la digitalización, la inteligencia artificial y una creciente competencia internacional. Un contexto que genera incertidumbre, pero que también "abre importantes oportunidades para transformar el modelo productivo andaluz", ha asegurado.

En este sentido, "Andalucía dispone de una posición geográfica privilegiada para convertirse en uno de los grandes polos productivos de Europa", ha afirmado. Sin embargo, ha señalado que "no nos sirve cualquier crecimiento, ni una economía sustentada en la precariedad", y ha subrayado que "atraer inversiones solo tendrá sentido si estas se traducen en empleo estable, cualificado y de calidad".

Asimismo, el secretario general de UGT-A ha situado la reindustrialización como una prioridad estratégica, señalando las oportunidades que ofrecen sectores como el hidrógeno verde, las energías renovables, la industria aeronáutica y naval, la logística avanzada o la economía circular. "Tenemos que conseguir que las cadenas de valor completas se desarrollen aquí; que sea aquí donde se fabriquen los componentes, donde se genere conocimiento, donde se creen empleos cualificados y donde se quede la mayor parte de la riqueza generada", ha defendido.

CONSTRUCCIÓN, VIVIENDA Y AGROINDUSTRIA

Martín también se ha referido al crecimiento de la construcción en Andalucía, reclamando que éste se produzca sobre bases diferentes a las del pasado. En este sentido, ha apostado por una construcción sostenible, la rehabilitación, las infraestructuras útiles y un incremento de la vivienda protegida y de la inversión pública que facilite especialmente la emancipación de los jóvenes.

Asimismo, ha puesto en valor el trabajo sindical para garantizar el cumplimiento de la normativa de prevención en las obras, especialmente ante el incremento de los periodos de altas temperaturas y las olas de calor.

En relación con el campo y la agroindustria, ha reclamado condiciones laborales dignas y ha mostrado el respaldo de UGT Andalucía a la negociación de los convenios actualmente abiertos. Martín ha incidido especialmente en la necesidad de alcanzar un convenio del manipulado que permita combatir "los bajos salarios, las sobrecargas diarias de trabajo y la precariedad".

En cuanto a la siniestralidad laboral, Martín ha recordado que 94 trabajadores han fallecido en Andalucía en lo que va de año mientras se ganaban la vida, una realidad ante la que ha asegurado que UGT Andalucía no va a ceder "ni un milímetro".

"Detrás de cada accidente mortal hay una persona, una familia y alguien que esperaba que volviera a casa", ha señalado Martín, quien ha reclamado una profunda actualización de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, más recursos para la prevención, mayor capacidad inspectora y la implantación de delegados territoriales y sectoriales de prevención para llegar especialmente a aquellos centros de trabajo donde actualmente resulta más difícil garantizar una adecuada protección. "Ningún salario justifica una muerte. Ningún plazo. Ningún margen de beneficio. Ningún trabajo vale una vida", ha sentenciado.

Por otro lado, el secretario general ha defendido la negociación colectiva como "la principal herramienta para repartir de forma más justa la riqueza" y ha reclamado que el crecimiento de los beneficios empresariales tenga también reflejo en las nóminas de los trabajadores.

En este contexto, ha señalado que "si los beneficios empresariales crecen, los salarios deben crecer y nuestros niveles de calidad de vida deben mejorar", reclamando convenios colectivos fuertes, con cláusulas de garantía salarial y capaces de ampliar derechos.

Igualmente, Martín ha reiterado la apuesta de UGT por la reducción de la jornada laboral, primero hasta las 37,5 horas semanales y posteriormente avanzando hacia jornadas más racionales y compatibles con la vida, con el horizonte de las 32 horas.

Asimismo, "el progreso tecnológico debe servir para mejorar la calidad de vida de las personas, ampliar nuestros periodos de ocio y descanso y no únicamente para incrementar los beneficios empresariales", ha defendido.

Finalmente, Martín ha reivindicado la importancia de seguir fortaleciendo la presencia de UGT en los centros de trabajo, incrementando la afiliación y la representación sindical. "Son nuestros delegados quienes hacen visible el sindicalismo de clase, defienden los convenios, resuelven conflictos y consiguen que UGT siga siendo una herramienta útil para miles de trabajadores en Andalucía", ha concluido.