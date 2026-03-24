UGT-A pone en marcha una oficina de asesoramiento en vivienda para "dar respuesta a la vulnerabilidad"

La vicesecretaria general de UGT, Lola Navarro, y la vicesecretaria de Políticas Sociales de UGT-A, Maribel Román. - UGT-A

SEVILLA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT Andalucía ha presentado este martes en Sevilla su nueva Oficina de Asesoramiento en Vivienda, un "servicio pionero" destinado a atender de forma directa los problemas que la afiliación está encontrando en el acceso, mantenimiento y defensa de su vivienda y así "dar respuesta a la creciente vulnerabilidad de la clase trabajadora".

Tal y como ha subrayado el sindicato en una nota de prensa, la iniciativa ha sido dada a conocer por la vicesecretaria general de UGT, Lola Navarro, junto a la secretaria de Políticas Sociales de UGT Andalucía, Maribel Román, en el marco de la presentación del informe confederal sobre vivienda.

La puesta en marcha de esta oficina responde a "una realidad cada vez más preocupante". Además, el informe presentado por UGT pone de manifiesto la gravedad de la situación de la vivienda en Andalucía.

De esta manera, casi el 37% de las personas encuestadas reconoce haber sentido miedo a perder su vivienda, un porcentaje superior al de otras comunidades autónomas, lo que evidencia una situación de vulnerabilidad creciente.

Esta presión no afecta por igual, ya que se intensifica especialmente entre las mujeres, alcanzando el 41,9% frente al 31,8% de los hombres, y se dispara entre las jóvenes, donde el 72,2% declara esa inseguridad residencial frente al 22% de los hombres.

Así, el alquiler se confirma como el principal foco de vulnerabilidad, con un porcentaje significativo de hogares que destina más del 40% e incluso del 50% de su salario al pago de la vivienda, situándose cerca del 54% de los inquilinos en situación de sobrecarga económica.

Asimismo, la mayoría de la población andaluza dedica más del 30% de sus ingresos a la vivienda, lo que refleja un esfuerzo económico excesivo que condiciona su calidad de vida.

A ello se suma que el 63,4% considera necesaria la declaración de zonas tensionadas para contener los precios, mientras que cerca del 77% rechaza la proliferación de viviendas turísticas en su entorno.

Por ello, estos datos confirman que la vivienda se ha convertido en un problema estructural que requiere respuestas urgentes desde las administraciones públicas, según ha señalado el comunicado.

Durante su intervención, Maribel Román ha señalado que "la vivienda se ha convertido en uno de los principales factores de desigualdad, inestabilidad y angustia para la clase trabajadora, y esta oficina nace precisamente para dar respuesta a esa realidad, ofreciendo herramientas concretas para defender derechos que muchas veces se desconocen".

En este sentido, ha explicado que el servicio ofrecerá asesoramiento personalizado adaptado a cada situación, ya sea para personas inquilinas, hipotecadas, pequeñas propietarias o quienes participan en cooperativas.

El servicio, ubicado en la sede de UGT Andalucía en Sevilla, funcionará mediante cita previa y contará con un equipo especializado en asesoramiento jurídico y mediación.

Entre sus principales funciones se encuentran la revisión y negociación de contratos de alquiler, la defensa ante subidas de renta no ajustadas a la ley, la intervención en conflictos con propietarios o grandes tenedores, el asesoramiento en materia hipotecaria, la revisión de cláusulas abusivas o la orientación sobre el acceso a ayudas públicas.

"Muchas situaciones de abuso se producen por falta de información o por desconocimiento de la normativa, y ahí es donde queremos actuar, previniendo conflictos y protegiendo a las personas trabajadoras", ha subrayado Román.

Por su parte, Lola Navarro ha destacado que "la vivienda ya no es solo un problema social, es un problema laboral, porque condiciona directamente la vida de las personas trabajadoras, su estabilidad y su capacidad de desarrollo".

En este sentido, ha defendido que el sindicato debe reforzar su papel también en este ámbito, acompañando a la afiliación no solo en el empleo, sino también en uno de los principales gastos de su vida cotidiana.

La creación de esta oficina en Andalucía forma parte de una estrategia más amplia de UGT para impulsar el denominado "derecho sindical a la vivienda", ampliando el campo de acción del sindicato hacia la defensa colectiva de este derecho.

La nueva Oficina de Asesoramiento en Vivienda de UGT Andalucía prestará un servicio especializado dirigido a la afiliación para hacer frente a los principales problemas relacionados con el acceso y mantenimiento de la vivienda.

Ubicada en la sede regional del sindicato, en la avenida Blas Infante de Sevilla, funcionará mediante cita previa y ofrecerá atención presencial los lunes y martes en horario de tarde. Las personas interesadas podrán acceder a este servicio a través del correo electrónico o del teléfono sindical.

Con esta iniciativa, UGT Andalucía "da un paso más en su compromiso con la mejora de las condiciones de vida de la clase trabajadora, situando la vivienda en el centro de su acción sindical y ofreciendo respuestas concretas ante una de las principales preocupaciones sociales de la actualidad".